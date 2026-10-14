Как вытащить сломанный ключ из замка: способы, про которые молчат слесари

Вітащить обломок можно с помощью подручных средств

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Почти каждый хотя бы раз сталкивался с тем, что ключ не поворачивается или не выходит из замка. А иногда он и вовсе ломается. Первая мысль – вызвать слесаря, но часто справиться можно и самостоятельно.

Рассказываем, как достать застрявший ключ из замка.

Обычно ключ застревает из-за изношенного цилиндра или потому, что его провернули дальше заблокированного либо разблокированного положения. Осторожно поворачивайте ключ вперед и назад, переходя от полностью заблокированного положения к полностью разблокированному. Как правило, найдется точка, в которой штифты совпадут и ключ удастся вынуть, советует Kasper the locksmith. Если ключ не двигается ни в одну сторону, не тяните его. Сильное усилие при повороте – самая частая причина поломки ключа.

Попробуйте графитовую смазку для замков. Нанесите ее в личинку, немного подождите и осторожно потяните ключ. Если он сломался, но кончик выступает, захватите его плоскогубцами. С графитовой смазкой обломок, скорее всего, легко выскользнет. Остатки смазки вытрите.

Фото сгенерировано ИИ

Если часть ключа выступает за лицевую сторону замка, захватите ее плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом и тяните прямо на себя. Не раскачивайте ключ из стороны в сторону: так он может застрять еще глубже.

Если сломанный ключ плотно прилегает к цилиндру замка, но видна его плоская задняя сторона, можно воспользоваться ручкой и зажигалкой. Нужно вытащить стержень ручки и нагреть зажигалкой кончик ручки. Далее горячую ручку сильным движением прижать к замку и подождать пока она остынет. После этого медленно вытащить вместе с обломком ключа.

Коллаж "Телеграфа"

В крайнем случае разберите замок, а затем легким, но уверенным ударом молотка выбейте штифт сбоку, надежно удерживая корпус. После этого обломок ключа можно извлечь, а механизм – собрать обратно. Если не уверены в своих силах, остановитесь и попробуйте предыдущие способы или вызовите мастера.

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