Забудьте про затхлий запах: як швидше висушити випрані речі в холодній квартирі

Як упоратися з мокрими речами в прохолодному помешканні

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Коли опалення ще не ввімкнули, а надворі сиро, випраний одяг у квартирі чи будинку сохне довше. Волога з тканини випаровується в кімнату й підвищує вологість повітря.

"Телеграф" розповість, як прискорити сушіння, зменшити вологість у приміщенні та не допустити затхлого запаху.

Як прибрати зайву вологу з одягу ще до сушіння

Не залишайте чисту білизну в закритому барабані пральної машини – дістаньте її одразу після завершення програми. Для рушників, постільної білизни та інших речей, якщо це дозволяє ярлик, увімкніть додатковий віджим. Що менше води залишиться у волокнах, то менше її випаровуватиметься в кімнату. Делікатні тканини періть і віджимайте відповідно до вказівок виробника.

Якщо окрему річ потрібно висушити швидше, покладіть її на чистий сухий рушник, згорніть разом у рулон і обережно притисніть. Рушник увбере частину вологи. Не викручуйте тканину із силою – особливо трикотаж або одяг, що легко втрачає форму. Потім розгорніть річ і сушіть за позначками на ярлику.

Перед тим як розвішувати одяг, розправте складки, рукави та штанини, розстебніть застібки й виверніть кишені, якщо це дозволяє крій. У складених і зім’ятих місцях волога затримується довше. Об’ємні речі не кладіть у кілька шарів на один прут сушарки.

Не розвішуйте білизну надто щільно

Не заповнюйте сушарку впритул. Розвішуйте одяг так, щоб речі не торкалися одна одної й між ними проходило повітря. Сорочки та легкі блузи можна сушити на плічках, якщо тканина не розтягується під власною вагою. Светри, яким потрібне горизонтальне сушіння, розкладіть на рівній поверхні на сухому рушнику. Коли він намокне, замініть його.

Поставте сушарку там, де навколо є вільний простір. Не притискайте її до стіни, не ховайте за шторами й не ставте в тісний куток. Ванна після душу теж не підходить для сушіння, якщо там волого й погано працює вентиляція.

Залиште для сушарки вільний простір. Фото: leifheit.fr

Час від часу перевертайте речі та змінюйте місце, де вони згинаються на прутах. Пояси, манжети, шви й кишені сохнуть повільніше – перевіряйте їх насамперед. Якщо частина одягу вже висохла, зніміть її, щоб звільнити місце для решти прання.

Контролюйте вологість у кімнаті

У зачиненій кімнаті з мокрим пранням швидко накопичується волога. Через надмірну вологість і погану циркуляцію повітря одяг може довше залишатися сирим і набувати затхлого запаху. Особливо це стосується щільних тканин, рушників і речей, які висять надто близько одна до одної. Тому важливо не лише прискорити сушіння, а й регулярно провітрювати кімнату та стежити, щоб білизна повністю висихала.

Провітрюйте її коротко й інтенсивно, якщо є можливість – створіть наскрізний рух повітря. Не тримайте вікно постійно прочиненим, якщо через це помешкання сильно охолоджується. Навіть якщо надворі сиро, провітрювання може допомогти зменшити вологість у кімнаті.

Для руху повітря можна ввімкнути вентилятор і спрямувати його до сушарки. Він відводить вологе повітря від поверхні тканини, але не прибирає воду з приміщення. Тож вентиляція все одно потрібна. Поставте електроприлад на суху стійку поверхню, подалі від мокрих речей і крапель.

Висушити речі допоможе вентилятор. Фото: item.rakuten.co.jp

Якщо вдома є осушувач повітря, увімкніть його в кімнаті з пранням і дотримуйтеся інструкції виробника. Під час роботи зачиняйте вікна та двері, якщо цього вимагають правила експлуатації, і спорожнюйте резервуар. Не накривайте одягом обігрівачі й не сушіть речі над газовою плитою або відкритим вогнем.

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