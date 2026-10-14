Мокре взуття висохне за ніч без батареї: просто покладіть всередину це

Суха крупа використовується в побуті

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Просушити мокре взуття допоможе звичайний сухий рис. Ця крупа вбере частину вологи й підсушить внутрішню поверхню взуття.

Для цього достатньо насипати рис у невеликі тканинні мішечки або чисті шкарпетки та покласти їх усередину взуття. Про це повідомляє "Телеграф".

Як рис вбирає вологу

Сухі рисові зерна вбирають вологу з довкілля. У мокрому черевику вони поступово забирають частину вологи, поки сохне взуття. Рис потрібен сухий та неварений.

Тканина утримує зерна, але пропускає вологу. Мішечки зручніше, ніж рис, насипаний прямо у взуття: крупа не забивається під устілку, шви й в шкарпетку. Мішечок повинен вільно поміщатися всередині – не набивайте його дуже щільно.

Сушіння взуття за допомогою рису/Фото: ШІ

Як підготувати взуття до сушіння

Спочатку злийте воду і промокніть сухою тканиною ті вологі ділянки, до яких можете дістатися. Послабте шнурівку і розкрийте язичок, щоб усередину надходило повітря. Якщо устілки знімні, вийміть їх та сушіть окремо.

Покладіть мішечки з рисом усередину взуття і залиште його на ніч у сухому місці, що провітрюється. Не прибирайте взуття в пакет або коробку: волозі, що випаровується, потрібно виходити. Вранці дістаньте мішечки. Якщо підкладка все ще волога, замініть рис на сухий і продовжуйте сушити взуття.

Зазначимо, каламутну воду після промивання рису зазвичай зливають у раковину. Тим часом ця рідина здатна замінити відразу кілька засобів для чищення на кухні.