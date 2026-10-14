Забудьте о затхлом запахе: как быстрее высушить постиранные вещи в холодной квартире

Как справиться с мокрыми вещами в прохладном доме

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Когда отопление еще не включили, а на улице сыро, выстиранная одежда в квартире или доме сохнет дольше. Влага из ткани испаряется в комнату и повышает влажность воздуха.

"Телеграф" расскажет, как ускорить сушку, снизить влажность в помещении и не допустить затхлого запаха.

Как убрать лишнюю влагу из одежды еще до сушки

Не оставляйте чистое белье в закрытом барабане стиральной машины – достаньте его сразу после завершения программы. Для полотенец, постельного белья и других вещей, если это позволяет ярлык, включите дополнительный отжим. Чем меньше воды останется в волокнах, тем меньше ее будет испаряться в комнату. Деликатные ткани стирайте и отжимайте в соответствии с указаниями производителя.

Если отдельную вещь нужно высушить быстрее, положите ее на чистое сухое полотенце, сверните вместе рулоном и осторожно прижмите. Полотенце впитает часть влаги. Не выкручивайте ткань с силой – особенно трикотаж или одежду, которая легко теряет форму. Затем разверните вещь и сушите в соответствии с указаниями на ярлыке.

Перед тем как развешивать одежду, расправьте складки, рукава и штанины, расстегните застежки и выверните карманы, если это позволяет крой. В сложенных и смятых местах влага задерживается дольше. Объемные вещи не кладите в несколько слоев на одну перекладину сушилки.

Не развешивайте белье слишком плотно

Не заполняйте сушилку вплотную. Развешивайте одежду так, чтобы вещи не касались друг друга и между ними проходил воздух. Рубашки и легкие блузки можно сушить на плечиках, если ткань не растягивается под собственным весом. Свитера, которым нужна горизонтальная сушка, разложите на ровной поверхности на сухом полотенце. Когда оно намокнет, замените его.

Поставьте сушилку там, где вокруг есть свободное пространство. Не придвигайте ее вплотную к стене, не прячьте за шторами и не ставьте в тесный угол. Ванная после душа тоже не подходит для сушки, если там влажно и плохо работает вентиляция.

Оставьте для сушилки свободное пространство. Фото: leifheit.fr

Время от времени переворачивайте вещи и меняйте место, где они сгибаются на перекладинах. Пояса, манжеты, швы и карманы сохнут медленнее – проверяйте их в первую очередь. Если часть одежды уже высохла, снимите ее, чтобы освободить место для остального белья.

Контролируйте влажность в комнате

В закрытой комнате с мокрым бельем быстро накапливается влага. Из-за чрезмерной влажности и плохой циркуляции воздуха одежда может дольше оставаться сырой и приобретать затхлый запах. Особенно это касается плотных тканей, полотенец и вещей, которые висят слишком близко друг к другу. Поэтому важно не только ускорить сушку, но и регулярно проветривать комнату, а также следить, чтобы белье полностью высыхало.

Проветривайте ее недолго, но интенсивно; если есть возможность, создайте сквозняк. Не держите окно постоянно приоткрытым, если из-за этого помещение сильно охлаждается. Даже если на улице сыро, проветривание может помочь снизить влажность в комнате.

Для циркуляции воздуха можно включить вентилятор и направить его на сушилку. Он отводит влажный воздух от поверхности ткани, но не удаляет воду из помещения. Поэтому вентиляция все равно необходима. Поставьте электроприбор на сухую устойчивую поверхность, подальше от мокрых вещей и капель.

Высушить вещи поможет вентилятор. Фото: item.rakuten.co.jp

Если дома есть осушитель воздуха, включите его в комнате с бельем и следуйте инструкции производителя. Во время работы закрывайте окна и двери, если этого требуют правила эксплуатации, и опорожняйте резервуар. Не накрывайте одеждой обогреватели и не сушите вещи над газовой плитой или открытым огнем.