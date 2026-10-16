Дитяча травма, а не замок: як простий механізм ставить українців у глухий кут

Старий дверний замок, які не кожен зможе відкрити

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Українці в Threads обговорюють механізм дверної клямки. Виявилося, що принцип роботи цієї ручки не для всіх очевидний, а для інших вона стала приводом згадати дитинство.

Авторка допису поцікавилася, чи знають люди, як користуватися такою ручкою. У коментарях українці почали ділитися спогадами, жартувати про "біометричний захист" і розповідати про дитячі пригоди з цим замком.

Як працює незвичайна дверна ручка

"Цікаво, чи знаєте Ви, як відкривати і закривати двері з такою ручкою? Бо всіх, кого я питаю… ніхто такого замка не бачив", — написала українка в Threads.

Публікація в Threads

Секрет механізму полягає в тому, що плоска металева пластина працює як важіль. Коли натиснути на неї з одного боку дверей, клямка з протилежного боку рухається вгору й виходить із зачеплення з металевою петлею на одвірку.

Тому з іншого боку дверей механізм потрібно відкрити навпаки — підняти важіль угору.

"По відбитку великого пальця": що пишуть українці

Деякі коментатори вирішили пожартувати, порівнявши старий механізм із сучасними системами захисту.

"У бабусі відкривається по відбитку пальця".

"То може вже біометрична, по відбитку великого пальця".

Коментар з Threads

"Пфффффффф шо ви знаєте про реально міцні замки!!"

Коментар з Threads

"Механізм простий ,,як двері сільради"".

Коментар з Threads

"Моя дитяча травма, я в дитинстві буквально півдня ревла, бо не могла вийти з хати, батьки на роботі, брати в школі, а баба забула прийти, і я вранці проснулась, сама в хаті, не можу відкрити ті гр****ні двері, думала шо мене кинули взагалі назавжди, бо це був перший раз коли я лишилась сама", — поділилася одна з користувачок.

Коментар з Threads

"Таке враження, що ви поцупили десь фото мого будинку в дитинстві".

"Знають тільки ті, у кого паспорт ще книжечкою".

Коментар з Threads

Не лише клямка, а й ключ на пів метра

Виявилося, що деякі старі двері мали ще й окремий ключ. І його розмір, судячи з коментарів, теж запам'ятався надовго.

"Скажу більше, я ще й вмію отим 50-ти сантиметровим ключем відкривати такі двері. 😁 То був ще той квест", — написала одна із користувачок.

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, як витягнути зламаний ключ із замка.