Дитяча травма, а не замок: як простий механізм ставить українців у глухий кут
- Автор
-
- Дата публікації
-
Старий дверний замок, які не кожен зможе відкрити
Українці в Threads обговорюють механізм дверної клямки. Виявилося, що принцип роботи цієї ручки не для всіх очевидний, а для інших вона стала приводом згадати дитинство.
Авторка допису поцікавилася, чи знають люди, як користуватися такою ручкою. У коментарях українці почали ділитися спогадами, жартувати про "біометричний захист" і розповідати про дитячі пригоди з цим замком.
Як працює незвичайна дверна ручка
"Цікаво, чи знаєте Ви, як відкривати і закривати двері з такою ручкою? Бо всіх, кого я питаю… ніхто такого замка не бачив", — написала українка в Threads.
Секрет механізму полягає в тому, що плоска металева пластина працює як важіль. Коли натиснути на неї з одного боку дверей, клямка з протилежного боку рухається вгору й виходить із зачеплення з металевою петлею на одвірку.
Тому з іншого боку дверей механізм потрібно відкрити навпаки — підняти важіль угору.
Переглянути в Threads
"По відбитку великого пальця": що пишуть українці
Деякі коментатори вирішили пожартувати, порівнявши старий механізм із сучасними системами захисту.
"У бабусі відкривається по відбитку пальця".
Переглянути в Threads
"То може вже біометрична, по відбитку великого пальця".
"Пфффффффф шо ви знаєте про реально міцні замки!!"
"Механізм простий ,,як двері сільради"".
"Моя дитяча травма, я в дитинстві буквально півдня ревла, бо не могла вийти з хати, батьки на роботі, брати в школі, а баба забула прийти, і я вранці проснулась, сама в хаті, не можу відкрити ті гр****ні двері, думала шо мене кинули взагалі назавжди, бо це був перший раз коли я лишилась сама", — поділилася одна з користувачок.
"Таке враження, що ви поцупили десь фото мого будинку в дитинстві".
"Знають тільки ті, у кого паспорт ще книжечкою".
Не лише клямка, а й ключ на пів метра
Виявилося, що деякі старі двері мали ще й окремий ключ. І його розмір, судячи з коментарів, теж запам'ятався надовго.
"Скажу більше, я ще й вмію отим 50-ти сантиметровим ключем відкривати такі двері. 😁 То був ще той квест", — написала одна із користувачок.
Переглянути в Threads
Раніше "Телеграф" розповідав, як витягнути зламаний ключ із замка.