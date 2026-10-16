Детская травма, а не замок: как простой механизм ставит украинцев в тупик
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Старый дверной замок, который не каждый сможет открыть
Украинцы в Threads обсуждают механизм дверной защёлки. Оказалось, что принцип работы этой ручки понятен не всем, а для других она стала поводом вспомнить детство.
Авторка поста поинтересовалась, знают ли люди, как пользоваться такой ручкой. В комментариях украинцы стали делиться воспоминаниями, шутить о "биометрической защите" и рассказывать о детских приключениях с этим замком.
Как работает необычная дверная ручка
"Интересно, знаете ли вы, как открывать и закрывать дверь с такой ручкой? Потому что все, кого я спрашиваю… никто такого замка не видел", – написала украинка в Threads.
Секрет механизма заключается в том, что плоская металлическая пластина работает как рычаг. Когда на неё нажимают с одной стороны двери, защёлка с противоположной стороны поднимается вверх и выходит из зацепления с металлической петлёй на дверной коробке.
Поэтому с другой стороны двери механизм нужно открыть наоборот — поднять рычаг вверх.
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"По отпечатку большого пальца": что пишут украинцы
Некоторые комментаторы решили пошутить, сравнив старый механизм с современными системами защиты.
"У бабушки открывается по отпечатку пальца".
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"Так это, может, уже биометрический замок – по отпечатку большого пальца".
"Пфффффффф шо вы знаете о реально крепких замках!!"
"Механизм простой, "как дверь сельсовета"".
"Моя детская травма: в детстве я буквально полдня рыдала, потому что не могла выйти из дома. Родители на работе, братья в школе, а бабушка забыла прийти. Я утром проснулась одна дома и не могла открыть эти гр****ные двери. Думала, что меня вообще бросили навсегда, потому что это был первый раз, когда я осталась одна", – поделилась одна из пользовательниц.
"Такое впечатление, что вы где-то украли фото моего дома из детства".
"Это знают только те, у кого паспорт ещё в виде книжечки".
Не только защёлка, но и ключ длиной в полметра
Оказалось, что у некоторых старых дверей был ещё и отдельный ключ. Судя по комментариям, его размер тоже запомнился надолго.
"Скажу больше: я ещё и умею открывать такие двери тем самым 50-сантиметровым ключом. 😁 Это был ещё тот квест", – написала одна из пользовательниц.
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Ранее "Телеграф" рассказывал, как вытащить сломанный ключ из замка.