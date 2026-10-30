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Ламінат і паркет відходять у минуле: це покриття можна класти просто поверх старого

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Нове покриття дає змогу оновити підлогу без складного демонтажу Новина оновлена 30 жовтня 2026, 10:45
Нове покриття дає змогу оновити підлогу без складного демонтажу. Фото Згенеровано ШІ

Матеріал не боїться прямого контакту з водою

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На зміну ламінату й паркету в Південній Америці приходять вінілове покриття. Воно набирає популярності, бо за ним простіше доглядати, а підлогу можна оновити без складного демонтажу. Вініл стійкий до вологи й комфортний під час ходьби.

Про переваги вінілу для кухонь і ванних пише Los Andes. Як зазначає аргентинське видання – класичний ламінат боїться вологи: його краї підіймаються, а планки незворотно розбухають.

Вініл витримує прямий контакт із водою, тож підходить для кухні та ванної. Він м’якший за жорсткі підлогові матеріали, під час ходьби створює менше шуму й приємний для босих ніг. Декоративний шар дає змогу відтворити різні кольори та фактури, зокрема дерев’яну дошку.

Вініл укладають двома способами: замковим (click-система) або клейовим. У першому випадку планки з’єднують без клею – так монтаж проходить швидше, а покриття простіше розібрати. Клей забезпечує міцнішу фіксацію там, де часто ходять або де підлога регулярно контактує з водою. Вініл можна покласти поверх старого паркету чи ламінату, але основа має бути рівною та чистою. Інакше нерівності з часом проступлять на поверхні.

Руки відокремлюють захисний папір від гнучкої планки покриття з коричневою деревною фактурою
Вінілові планки допомагають оновити підлогу з імітацією деревини

Для прибирання вистачить пилососа або вологої ганчірки. Та гострі предмети, пересування стільців і важкі меблі можуть подряпати чи пошкодити вініл. Відшліфувати його, як паркет, не вийде: глибоко пошкоджену планку доведеться замінити.

Скільки коштує вініл в Україні

Чим товщий вініл – тим дорожчий квадратний метр такого покриття. На одному з українських маркетплейсів вініловий ламінат King Floor Ellements 4V завтовшки 4 мм коштує 879.78 грн/кв. м. FLOORnITY 4V "дуб запорізький" завтовшки 4 мм продають за акційною ціною 1 062.60 грн/кв. м, GROSS WALD Metropolis 4V Berlin Grey завтовшки 8 мм коштує 1 450.19 грн/кв. м.

Три картки вінілового ламінату GROSS WALD, King Floor та FLOORnITY із цінами за квадратний метр
Наведені пропозиції вінілової підлоги коштують від 879.78 грн за квадратний метр

Як повідомляв "Телеграф", перш ніж вирішувати, чи міняти ламінат, його треба пропилососити насадкою для твердих покриттів і витерти насухо ганчіркою з мікрофібри. Є способи догляду, які допоможуть прибрати світлі смуги, що залишилися після очищення: для цього можна скористатися спеціальним маркером. Якщо малюнок складний і різнокольоровий, стане в пригоді ремонтний набір із кількома відтінками.

Теги:
#Ремонт #Паркет #Ламінат