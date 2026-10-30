Ламінат і паркет відходять у минуле: це покриття можна класти просто поверх старого

Матеріал не боїться прямого контакту з водою

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На зміну ламінату й паркету в Південній Америці приходять вінілове покриття. Воно набирає популярності, бо за ним простіше доглядати, а підлогу можна оновити без складного демонтажу. Вініл стійкий до вологи й комфортний під час ходьби.

Про переваги вінілу для кухонь і ванних пише Los Andes. Як зазначає аргентинське видання – класичний ламінат боїться вологи: його краї підіймаються, а планки незворотно розбухають.

Вініл витримує прямий контакт із водою, тож підходить для кухні та ванної. Він м’якший за жорсткі підлогові матеріали, під час ходьби створює менше шуму й приємний для босих ніг. Декоративний шар дає змогу відтворити різні кольори та фактури, зокрема дерев’яну дошку.

Вініл укладають двома способами: замковим (click-система) або клейовим. У першому випадку планки з’єднують без клею – так монтаж проходить швидше, а покриття простіше розібрати. Клей забезпечує міцнішу фіксацію там, де часто ходять або де підлога регулярно контактує з водою. Вініл можна покласти поверх старого паркету чи ламінату, але основа має бути рівною та чистою. Інакше нерівності з часом проступлять на поверхні.

Вінілові планки допомагають оновити підлогу з імітацією деревини

Для прибирання вистачить пилососа або вологої ганчірки. Та гострі предмети, пересування стільців і важкі меблі можуть подряпати чи пошкодити вініл. Відшліфувати його, як паркет, не вийде: глибоко пошкоджену планку доведеться замінити.

Скільки коштує вініл в Україні

Чим товщий вініл – тим дорожчий квадратний метр такого покриття. На одному з українських маркетплейсів вініловий ламінат King Floor Ellements 4V завтовшки 4 мм коштує 879.78 грн/кв. м. FLOORnITY 4V "дуб запорізький" завтовшки 4 мм продають за акційною ціною 1 062.60 грн/кв. м, GROSS WALD Metropolis 4V Berlin Grey завтовшки 8 мм коштує 1 450.19 грн/кв. м.

Наведені пропозиції вінілової підлоги коштують від 879.78 грн за квадратний метр

Як повідомляв "Телеграф", перш ніж вирішувати, чи міняти ламінат, його треба пропилососити насадкою для твердих покриттів і витерти насухо ганчіркою з мікрофібри. Є способи догляду, які допоможуть прибрати світлі смуги, що залишилися після очищення: для цього можна скористатися спеціальним маркером. Якщо малюнок складний і різнокольоровий, стане в пригоді ремонтний набір із кількома відтінками.