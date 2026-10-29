Подружжя почало нове життя в селі: які "сюрпризи" вони знайшли в хаті (фото, відео)

До зими планують завершити ремонт кімнат, облаштувати ванну й туалет

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Наприкінці серпня Віолета й Олексій Василенки з донькою переїхали до села Студінка на Івано-Франківщині, подружжя придбало там будинок. Через російські обстріли медики виїхали з Херсона, знайшли роботу в місцевій лікарні й тепер після чергувань ремонтують нову оселю.

Про те, як родина облаштовується на новому місці, розповіло "Суспільне Івано-Франківськ". До переїзду Василенки три роки жили в Миколаєві, а працювали в рідному Херсоні.

Родина Василенків біля свого нового дому. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Назар Вінтонюк

Подружжя влаштувалося до лікарні в Підгірках: Олексій працює на комп’ютерній томографії, а Віолета – на рентгені за своєю спеціалізацією. Можливість обом працювати за фахом допомогла швидко визначитися з переїздом.

Замість фарбування стін довелося перестеляти підлогу

Будинок у Студінці Василенки знайшли за оголошенням в інтернеті. Згодом вони познайомилися зі старостою села Марією Стасюк, оглянули житло й домовилися про купівлю. Гроші на будинок збирали, зокрема, позичаючи в рідних і знайомих.

Нова оселя родини. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Назар Вінтонюк

Оселя стоїть у центрі села. Раніше подружжя жило у квартирі, але їм сподобалася ідея мати власний дім із подвір’ям. Будинок був придатний для проживання, та під час ремонту з’ясувалося, що роботи значно більше, ніж очікували. Частину вікон уже замінили, пошкоджену підлогу перестелили.

"Чоловік підняв підлогу, а короїд поїв цю підлогу. Всю треба змінювати, виявляється. А хотіли тільки помалювати стіни. Закінчилося тим, що підняли всю підлогу, це все перестелили", – розповіла господиня.

Після добових чергувань подружжя шпаклює, ґрунтує та фарбує. До зими хочуть завершити ремонт кімнат і облаштувати ванну та туалет.

Літню кухню вже використовують, а криницю почистять навесні

Родина окремо облаштовує літню кухню. Вона збереглася краще за будинок, тож вистачило косметичного ремонту. У приміщенні вже готують їжу; там є котел і бойлер.

Поки що будинок обігрівають електричними конвекторами та газовою пічкою. Надалі Василенки хочуть перейти на дрова, адже електрообігрів і газ обходяться дорого.

Навесні подружжя планує почистити замулену криницю біля будинку й перевірити воду. За словами Віолети, сама криниця добре збереглася, її виклали камінням.

Криниця на подвір'ї. Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Назар Вінтонюк

На подвір’ї господарі хочуть облаштувати невеликий город, а за кілька років – посадити яблуні та груші. Родина також збирається завести курей і собаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як киянка з дитиною переїхала в село на зиму. Вона придбала приватний будинок на Черкащині.