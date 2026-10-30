Ламинат и паркет уходят в прошлое: это покрытие можно укладывать прямо поверх старого

Материал не боится прямого контакта с водой

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На смену ламинату и паркету в Южной Америке приходит виниловое покрытие. Оно набирает популярность, потому что за ним проще ухаживать, а пол можно обновить без сложного демонтажа. Винил устойчив к влаге и удобен при ходьбе.

О преимуществах винила для кухонь и ванных пишет Los Andes. Как отмечает аргентинское издание, классический ламинат боится влаги: его края приподнимаются, а планки необратимо разбухают.

Винил выдерживает прямой контакт с водой, поэтому подходит для кухни и ванной. Он мягче жестких напольных материалов, при ходьбе создает меньше шума и приятен для босых ног. Декоративный слой позволяет воспроизводить разные цвета и фактуры, в том числе деревянную доску.

Винил укладывают двумя способами: замковым (click-система) или клеевым. В первом случае планки соединяют без клея – так укладка проходит быстрее, а покрытие проще разобрать. Клей обеспечивает более прочную фиксацию там, где часто ходят или где пол регулярно контактирует с водой. Винил можно уложить поверх старого паркета или ламината, но основание должно быть ровным и чистым. Иначе со временем неровности проступят на поверхности.

Виниловые планки помогают обновить пол с имитацией древесины

Для уборки достаточно пылесоса или влажной тряпки. Но острые предметы, передвижение стульев и тяжелая мебель могут поцарапать или повредить винил. Отшлифовать его, как паркет, не получится: сильно поврежденную планку придется заменить.

Сколько стоит винил в Украине

Чем толще винил, тем дороже квадратный метр такого покрытия. На одном из украинских маркетплейсов виниловый ламинат King Floor Ellements 4V толщиной 4 мм стоит 879.78 грн/кв. м. FLOORnITY 4V "дуб запорізький" толщиной 4 мм продают по акционной цене 1 062.60 грн/кв. м, GROSS WALD Metropolis 4V Berlin Grey толщиной 8 мм стоит 1 450.19 грн/кв. м.

Представленные варианты винилового пола стоят от 879.78 грн за квадратный метр

Как сообщал "Телеграф", прежде чем решать, менять ли ламинат, его нужно пропылесосить насадкой для твердых покрытий и насухо вытереть тряпкой из микрофибры. Есть способы ухода, которые помогут убрать светлые полосы, оставшиеся после очистки: для этого можно воспользоваться специальным маркером. Если рисунок сложный и разноцветный, пригодится ремонтный набор с несколькими оттенками.