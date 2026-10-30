Укр

Ламинат и паркет уходят в прошлое: это покрытие можно укладывать прямо поверх старого

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Новое покрытие позволяет обновить пол без сложного демонтажа Новость обновлена 30 октября 2026, 10:45
Новое покрытие позволяет обновить пол без сложного демонтажа. Фото Сгенерировано ИИ

Материал не боится прямого контакта с водой

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На смену ламинату и паркету в Южной Америке приходит виниловое покрытие. Оно набирает популярность, потому что за ним проще ухаживать, а пол можно обновить без сложного демонтажа. Винил устойчив к влаге и удобен при ходьбе.

О преимуществах винила для кухонь и ванных пишет Los Andes. Как отмечает аргентинское издание, классический ламинат боится влаги: его края приподнимаются, а планки необратимо разбухают.

Винил выдерживает прямой контакт с водой, поэтому подходит для кухни и ванной. Он мягче жестких напольных материалов, при ходьбе создает меньше шума и приятен для босых ног. Декоративный слой позволяет воспроизводить разные цвета и фактуры, в том числе деревянную доску.

Винил укладывают двумя способами: замковым (click-система) или клеевым. В первом случае планки соединяют без клея – так укладка проходит быстрее, а покрытие проще разобрать. Клей обеспечивает более прочную фиксацию там, где часто ходят или где пол регулярно контактирует с водой. Винил можно уложить поверх старого паркета или ламината, но основание должно быть ровным и чистым. Иначе со временем неровности проступят на поверхности.

Руки отделяют защитную бумагу от гибкой планки покрытия с коричневой древесной фактурой
Виниловые планки помогают обновить пол с имитацией древесины

Для уборки достаточно пылесоса или влажной тряпки. Но острые предметы, передвижение стульев и тяжелая мебель могут поцарапать или повредить винил. Отшлифовать его, как паркет, не получится: сильно поврежденную планку придется заменить.

Сколько стоит винил в Украине

Чем толще винил, тем дороже квадратный метр такого покрытия. На одном из украинских маркетплейсов виниловый ламинат King Floor Ellements 4V толщиной 4 мм стоит 879.78 грн/кв. м. FLOORnITY 4V "дуб запорізький" толщиной 4 мм продают по акционной цене 1 062.60 грн/кв. м, GROSS WALD Metropolis 4V Berlin Grey толщиной 8 мм стоит 1 450.19 грн/кв. м.

Три карточки винилового ламината GROSS WALD, King Floor и FLOORnITY с ценами за квадратный метр
Представленные варианты винилового пола стоят от 879.78 грн за квадратный метр

Как сообщал "Телеграф", прежде чем решать, менять ли ламинат, его нужно пропылесосить насадкой для твердых покрытий и насухо вытереть тряпкой из микрофибры. Есть способы ухода, которые помогут убрать светлые полосы, оставшиеся после очистки: для этого можно воспользоваться специальным маркером. Если рисунок сложный и разноцветный, пригодится ремонтный набор с несколькими оттенками.

Теги:
#Ремонт #Паркет #Ламинат