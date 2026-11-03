Всього один плед не дасть вам змерзнути взимку: українка показала незвичайний лайфхак (відео)

Для накидки не потрібні застібки чи аксесуари

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Перетворити звичайний плед на балахон із капюшоном можна за кілька секунд. Такий спосіб може стати в пригоді взимку, зокрема під час можливих перебоїв з опаленням.

Тренерка Анастасія Ковальова поділилася лайфхаком у відео в TikTok. "Класний спосіб, який знадобиться вам взимку", - підписала вона.

Як перетворити плед на накидку

Спочатку плед потрібно перекинути через шию, щоб вільні краї були ззаду. Далі зав'язують його вузлом. Потім спереду перехрещують і перекидають назад. Виходить конструкція з перехрестом попереду, яка вже огортає плечі.

Щоб сформувати капюшон, Ковальова підтягує краї, які щойно перекинула біля обличчя і формує накидку на голову. Відкритим залишається лише обличчя та ноги.

"Дюна 3" та місце для кота: як реагують користувачі

Відео набрало майже 30 тисяч лайків. Імпровізоване вбрання нагадало коментаторам костюми з фільму: "Дюна 3 "Пережити зиму"", а також вони запропонували подумати, де в балахоні буде місце для домашнього улюбленця: "Треба ще придумати куди туди кота замотати".

"Ми так з плівки дощовики робимо", – поділився користувач Микола.

Накидку з пледа порівняли з костюмами з "Дюни" та обговорили в коментарях

Для такого способу підійде ковдра чи плед, які вже є вдома. Це дасть потрібну для збереження тепла багатошаровість. Серед готових варіантів, про які нагадували деякі коментатори, теплі халати та ковдри-балахони з рукавами.

Як розповідав "Телеграф", щільну ковдру або плед можна використати як тимчасову теплоізоляційну штору біля вхідних дверей, щоб зменшити втрати тепла. Якщо ж на дверях або навколо них накопичується волога чи конденсат, така перегородка може створити сприятливі умови для появи плісняви.