Всего один плед не даст вам замерзнуть зимой: украинка показала необычный лайфхак (видео)

Для накидки не нужны застежки или аксессуары

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Превратить обычный плед в балахон с капюшоном можно за несколько секунд. Такой способ может пригодиться зимой, в частности во время возможных перебоев с отоплением.

Тренер Анастасия Ковалева поделилась лайфхаком в видео в TikTok. "Классный способ, который пригодится вам зимой", – подписала она.

Как превратить плед в накидку

Сначала плед нужно перекинуть через шею, чтобы свободные края были сзади. Затем завязывают его узлом. Потом спереди перекрещивают и перекидывают назад. Получается конструкция с перекрестием спереди, которая уже обхватывает плечи.

Чтобы сформировать капюшон, Ковальова подтягивает края, которые только что перекинула у лица, и формирует накидку на голову. Открытыми остаются только лицо и ноги.

"Дюна 3" и место для кота: как реагируют пользователи

Видео набрало почти 30 тысяч лайков. Импровизированный наряд напомнил комментаторам костюмы из фильма: "Дюна 3 "Пережить зиму"", а также они предложили подумать, где в балахоне будет место для домашнего любимца: "Надо еще придумать, куда туда кота замотать".

"Мы так из пленки дождевики делаем", – поделился пользователь Микола.

Накидку из пледа сравнили с костюмами из "Дюны" и обсудили в комментариях

Для такого способа подойдет одеяло или плед, которые уже есть дома. Это обеспечит необходимую для сохранения тепла многослойность. Среди готовых вариантов, о которых напоминали некоторые комментаторы, – теплые халаты и одеяла-балахоны с рукавами.

Как рассказывал "Телеграф", плотное одеяло или плед можно использовать как временную теплоизоляционную штору возле входной двери, чтобы уменьшить потери тепла. Если же на двери или вокруг нее скапливается влага или конденсат, такая перегородка может создать благоприятные условия для появления плесени.