В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити

Місцями може зекономити майже 250 гривень

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З 4 по 10 листопада в українських супермаркетах "АТБ" діятимуть знижки на різні товари для дому, побутову хімію та засоби особистої гігієни. На окремі позиції ціни знизились до 50%, тож покупці можуть придбати звичні товари значно дешевше.

Про актуальні акційні пропозиції свідчить асортимент зі зниженими цінами в "АТБ", передає "Телеграф". Серед товарів зі знижками — засоби для прання та прибирання, зубні пасти, дезодоранти, бритви, підгузки та батарейки.

Побутова хімія та догляд за одягом

Кондиціонер для білизни Lenor "Букет квітів", 0,798 л — 127,50 грн замість 255,40 грн (−50%).

— 127,50 грн замість 255,40 грн (−50%). Кондиціонер для білизни Lenor "Орхідея та Ваніль", 0,798 л — 127,50 грн замість 255,40 грн (−50%).

— 127,50 грн замість 255,40 грн (−50%). Кондиціонер для білизни Lenor "Пробудження весни", 0,987 л — 127,50 грн замість 255,40 грн (−50%).

— 127,50 грн замість 255,40 грн (−50%). Засіб для миття підлоги та стін Mr. Proper, 1,5 л — 162,90 грн замість 279,90 грн (−41%). Економія — 117 грн.

— 162,90 грн замість 279,90 грн (−41%). Економія — 117 грн. Порошок Gala Aqua Puder Color, 3 кг — 301 грн замість 502,50 грн (−40%). Економія — 201,50 грн.

— 301 грн замість 502,50 грн (−40%). Економія — 201,50 грн. Порошок Tide Aqua Puder Color, 2,1 кг — 282,50 грн замість 423,80 грн (−33%). Економія — 141,30 грн.

— 282,50 грн замість 423,80 грн (−33%). Економія — 141,30 грн. Засіб для виведення плям Wells Natural, 1 кг — 98,90 грн замість 164,90 грн (−40%).

— 98,90 грн замість 164,90 грн (−40%). Кисневий відбілювач Wells Natural, 1 кг — 98,90 грн замість 164,90 грн (−40%).

— 98,90 грн замість 164,90 грн (−40%). Кондиціонер Felce Azzurra "Роза і Лотос/Чиста свіжість", 2 л — 174,50 грн замість 249 грн (−29%).

В АТБ діють знижки до 50% на засоби для прання та прибирання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Морозиво та солодощі

Морозиво "Ласка" "Кенійська Зебра", 0,5 кг — 91,90 грн замість 183,90 грн (−50%).

— 91,90 грн замість 183,90 грн (−50%). Морозиво "Три Ведмеді" пломбір в кондитерській глазурі, 70 г — 26,90 грн замість 49,90 грн (−46%).

— 26,90 грн замість 49,90 грн (−46%). Морозиво "Рудь" 100%, 70 г — 17,50 грн замість 32,40 грн (−45%).

— 17,50 грн замість 32,40 грн (−45%). Морозиво "Київський пломбір" з фісташкою, 110 г — 43,90 грн замість 80,50 грн (−45%).

— 43,90 грн замість 80,50 грн (−45%). Морозиво "Три Ведмеді" зі смаком vanille-yuzu fruit, 450 г — 114,90 грн замість 209,90 грн (−45%).

В АТБ можна придбати морозиво зі знижками до 50%

Шоколад Millennium білий з мигдалем та кокосом, 100 г — 49,90 грн замість 88,90 грн (−43%).

— 49,90 грн замість 88,90 грн (−43%). Шоколад Roshen екстрачорний пористий, 80 г — 38,90 грн замість 63,80 грн (−39%).

— 38,90 грн замість 63,80 грн (−39%). Цукерки Roshen Yummi Mini Bear Mix, 70 г — 19,90 грн замість 35,90 грн (−44%).

Знижки в АТБ охоплюють цукерки Roshen і шоколад Millennium

М’ясо та напівфабрикати

Пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з м’ясом індички, 0,65 кг — 142,90 грн замість 239,90 грн (−40%).

— 142,90 грн замість 239,90 грн (−40%). Пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з телятиною, 450 г — 107,90 грн замість 179,90 грн (−40%).

— 107,90 грн замість 179,90 грн (−40%). Пельмені "Левада" з яловичиною, 0,8 кг — 152,90 грн замість 235,90 грн (−35%).

— 152,90 грн замість 235,90 грн (−35%). Пельмені "Левада" з яловичиною та свининою, 0,9 кг — 159,50 грн замість 245,50 грн (−35%).

В АТБ знизили ціни на пельмені та вареники

Ковбаса "М’ясна лавка" "До пюрешки", 0,5 кг — 85,90 грн замість 143,50 грн (−40%).

— 85,90 грн замість 143,50 грн (−40%). Ковбаса "М’ясна лавка/Своя лінія" "Губернська" — 90,90 грн замість 151,50 грн (−40%).

— 90,90 грн замість 151,50 грн (−40%). Ковбаса Глобино "Мортаделька" — 279,89 грн/кг замість 394,89 грн/кг (−29%). Економія — 115 грн/кг.

— 279,89 грн/кг замість 394,89 грн/кг (−29%). Економія — 115 грн/кг. Сардельки "М’ясна лавка/Своя лінія" "До макарошків" — 174,89 грн/кг замість 269,89 грн/кг (−35%).

В АТБ знизили ціни на ковбаси та інші м’ясні продукти

Риба та морепродукти

Сьомга Norven слабосолена, 210 г — 279,90 грн замість 402,40 грн (−30%). Економія — 122,50 грн.

— 279,90 грн замість 402,40 грн (−30%). Економія — 122,50 грн. Форель Norven, 210 г — 279,90 грн замість 402,40 грн (−30%). Економія — 122,50 грн.

— 279,90 грн замість 402,40 грн (−30%). Економія — 122,50 грн. Лосось Norven, 340 г — 329,90 грн замість 449,90 грн (−26%). Економія — 120 грн.

— 329,90 грн замість 449,90 грн (−26%). Економія — 120 грн. Асорті з морепродуктів Norven, 300 г — 225,90 грн замість 290,40 грн (−22%).

— 225,90 грн замість 290,40 грн (−22%). Креветка Norven, 330 г — 178,90 грн замість 229,90 грн (−22%).

— 178,90 грн замість 229,90 грн (−22%). Хек День у День філе — 249,90 грн/кг замість 320,50 грн/кг (−22%).

— 249,90 грн/кг замість 320,50 грн/кг (−22%). Морський коктейль Своя Лінія, 400 г — 144,90 грн замість 193,90 грн (−25%).

— 144,90 грн замість 193,90 грн (−25%). Крабові палички Своя лінія, 500 г — 99,90 грн замість 143,90 грн (−30%).

В АТБ знизили ціни на рибу, морепродукти та інші продукти

Кава, чай та напої

Кава Kavos Bankas Pupa Classic у зернах, 1 кг — 707,90 грн замість 950 грн (−25%). Економія — 242,10 грн.

— 707,90 грн замість 950 грн (−25%). Економія — 242,10 грн. Кава Kavos Bankas Espresso Italiano у зернах, 1 кг — 674,90 грн замість 900 грн (−25%). Економія — 225,10 грн.

— 674,90 грн замість 900 грн (−25%). Економія — 225,10 грн. Чай Lovare Bahamian Soursop, 24 пакетики — 51,90 грн замість 87,30 грн (−40%).

— 51,90 грн замість 87,30 грн (−40%). Чай LOVARE "Імбирний ранок", 22 пакетики — 34,20 грн замість 57,50 грн (−40%).

— 34,20 грн замість 57,50 грн (−40%). Чай De Luxe Foods&Goods Selected чорний цейлонський, 80 г — 48,50 грн замість 74,90 грн (−35%).

— 48,50 грн замість 74,90 грн (−35%). Вино Marengo Москато ігристе біле напівсолодке, 0,75 л — 184,90 грн замість 267,50 грн (−30%). Економія — 82,60 грн.

В АТБ знижки охопили чай і каву

Молочні продукти та сири

Сир напівтвердий SERENADA Radamer, 150 г — 70,90 грн замість 97,90 грн (−27%).

— 70,90 грн замість 97,90 грн (−27%). Сметана ПростоНаше 20%, 300 г — 49,90 грн замість 68,60 грн (−27%).

— 49,90 грн замість 68,60 грн (−27%). Масло Білоцерківське солодковершкове Екстра 82%, 180 г — 82,90 грн замість 113,90 грн (−27%).

— 82,90 грн замість 113,90 грн (−27%). Молоко ПростоНаше Українське 2,5%, 0,87 кг — 49,90 грн замість 67,90 грн (−26%).

— 49,90 грн замість 67,90 грн (−26%). Йогурт Своя лінія, 0,8 кг — 48,90 грн замість 69,90 грн (−30%).

В АТБ знизили ціни на молочні продукти

Бакалія та продукти для кухні

Майонез Оліс Чудовий 50%, 500 г — 61,90 грн замість 89,70 грн (−30%).

— 61,90 грн замість 89,70 грн (−30%). Майонез Оліс Файний 72%, 500 г — 76,90 грн замість 110,90 грн (−30%).

— 76,90 грн замість 110,90 грн (−30%). Піца Passionata прошуто, 320 г — 93,90 грн замість 134,90 грн (−30%).

Гігієна та особистий догляд

Зубна паста Colgate Max Fresh, 100 мл — 60,90 грн замість 110,70 грн (−44%).

— 60,90 грн замість 110,70 грн (−44%). Зубна паста Sensodyne "Щоденний захист", 100 мл — 94,50 грн замість 141,50 грн (−33%).

— 94,50 грн замість 141,50 грн (−33%). Дезодорант AXE Leather & Cookies / Epic Fresh, 150 мл — 96,90 грн замість 150,80 грн (−35%).

— 96,90 грн замість 150,80 грн (−35%). Дезодорант Rexona Men, 150 мл — 96,90 грн замість 150,60 грн (−35%).

— 96,90 грн замість 150,60 грн (−35%). Бритви Gillette Blue3 Red 3+1, 4 шт. — 141,50 грн замість 194 грн (−27%).

В АТБ зі знижками продають засоби для гігієни та особистого догляду

Товари для дітей і домашніх тварин

Підгузники-трусики Своя Лінія Mini Bee, 20–30 шт. — 179 грн замість 279 грн (−35%).

— 179 грн замість 279 грн (−35%). Вологий корм Whiskas, 85 г — 13,90 грн замість 19,90 грн (−30%).

Інші товари

Пакети для сміття Своя Лінія, 120 л, 12 шт. — 79,90 грн замість 119,90 грн (−33%).

— 79,90 грн замість 119,90 грн (−33%). Елементи живлення Своя лінія LR03 AAA та LR06 AA — 8,90 грн замість 14,90 грн (−40%).

Як повідомляв "Телеграф", у мережі "АТБ" персональні знижки потрібно активувати в застосунку до оплати на касі чи онлайн.