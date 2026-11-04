В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить

Местами можно сэкономить почти 250 гривен

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

С 4 по 10 ноября в украинских супермаркетах "АТБ" будут действовать скидки на различные товары для дома, бытовую химию и средства личной гигиены. На отдельные позиции цены снизились до 50%, поэтому покупатели могут приобрести привычные товары значительно дешевле.

Об актуальных акционных предложениях свидетельствует ассортимент товаров по сниженным ценам в "АТБ", сообщает "Телеграф". Среди товаров со скидками – средства для стирки и уборки, зубные пасты, дезодоранты, бритвы, подгузники и батарейки.

Бытовая химия и уход за одеждой

Кондиционер для белья Lenor "Букет цветов", 0,798 л – 127,50 грн вместо 255,40 грн (−50%).

– 127,50 грн вместо 255,40 грн (−50%). Кондиционер для белья Lenor "Орхидея и Ваниль", 0,798 л – 127,50 грн вместо 255,40 грн (−50%).

– 127,50 грн вместо 255,40 грн (−50%). Кондиционер для белья Lenor "Пробуждение весны", 0,987 л – 127,50 грн вместо 255,40 грн (−50%).

– 127,50 грн вместо 255,40 грн (−50%). Средство для мытья полов и стен Mr. Proper, 1,5 л – 162,90 грн вместо 279,90 грн (−41%). Экономия – 117 грн.

– 162,90 грн вместо 279,90 грн (−41%). Экономия – 117 грн. Порошок Gala Aqua Puder Color, 3 кг – 301 грн вместо 502,50 грн (−40%). Экономия – 201,50 грн.

– 301 грн вместо 502,50 грн (−40%). Экономия – 201,50 грн. Порошок Tide Aqua Puder Color, 2,1 кг – 282,50 грн вместо 423,80 грн (−33%). Экономия – 141,30 грн.

– 282,50 грн вместо 423,80 грн (−33%). Экономия – 141,30 грн. Пятновыводитель Wells Natural, 1 кг – 98,90 грн вместо 164,90 грн (−40%).

– 98,90 грн вместо 164,90 грн (−40%). Кислородный отбеливатель Wells Natural, 1 кг – 98,90 грн вместо 164,90 грн (−40%).

– 98,90 грн вместо 164,90 грн (−40%). Кондиционер Felce Azzurra "Роза и Лотос/Чистая свежесть", 2 л – 174,50 грн вместо 249 грн (−29%).

В АТБ действуют скидки до 50% на средства для стирки и уборки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Мороженое и сладости

Мороженое "Ласка" "Кенийская Зебра", 0,5 кг – 91,90 грн вместо 183,90 грн (−50%).

– 91,90 грн вместо 183,90 грн (−50%). Мороженое "Три Медведя", пломбир в кондитерской глазури, 70 г – 26,90 грн вместо 49,90 грн (−46%).

– 26,90 грн вместо 49,90 грн (−46%). Мороженое "Рудь" 100%, 70 г – 17,50 грн вместо 32,40 грн (−45%).

– 17,50 грн вместо 32,40 грн (−45%). Мороженое "Киевский пломбир" с фисташкой, 110 г – 43,90 грн вместо 80,50 грн (−45%).

– 43,90 грн вместо 80,50 грн (−45%). Мороженое "Три Медведя" со вкусом vanille-yuzu fruit, 450 г – 114,90 грн вместо 209,90 грн (−45%).

В АТБ можно приобрести мороженое со скидками до 50%

Шоколад Millennium белый с миндалем и кокосом, 100 г – 49,90 грн вместо 88,90 грн (−43%).

– 49,90 грн вместо 88,90 грн (−43%). Шоколад Roshen экстрачерный пористый, 80 г – 38,90 грн вместо 63,80 грн (−39%).

– 38,90 грн вместо 63,80 грн (−39%). Конфеты Roshen Yummi Mini Bear Mix, 70 г – 19,90 грн вместо 35,90 грн (−44%).

Скидки в АТБ распространяются на конфеты Roshen и шоколад Millennium

Мясо и полуфабрикаты

Пельмени "Три Ведмеди" Мишутка с мясом индейки, 0,65 кг – 142,90 грн вместо 239,90 грн (−40%).

– 142,90 грн вместо 239,90 грн (−40%). Пельмени "Три Ведмеди" Мишутка с телятиной, 450 г – 107,90 грн вместо 179,90 грн (−40%).

– 107,90 грн вместо 179,90 грн (−40%). Пельмени "Левада" с говядиной, 0,8 кг – 152,90 грн вместо 235,90 грн (−35%).

– 152,90 грн вместо 235,90 грн (−35%). Пельмени "Левада" с говядиной и свининой, 0,9 кг – 159,50 грн вместо 245,50 грн (−35%).

В АТБ снизили цены на пельмени и вареники

Колбаса "М’ясна лавка" "К пюрешке", 0,5 кг – 85,90 грн вместо 143,50 грн (−40%).

– 85,90 грн вместо 143,50 грн (−40%). Колбаса "М’ясна лавка/Своя лінія" "Губернська" – 90,90 грн вместо 151,50 грн (−40%).

– 90,90 грн вместо 151,50 грн (−40%). Колбаса Глобино "Мортаделька" – 279,89 грн/кг вместо 394,89 грн/кг (−29%). Экономия – 115 грн/кг.

– 279,89 грн/кг вместо 394,89 грн/кг (−29%). Экономия – 115 грн/кг. Сардельки "М’ясна лавка/Своя лінія" "До макарошек" – 174,89 грн/кг вместо 269,89 грн/кг (−35%).

В АТБ снизили цены на колбасы и другие мясные продукты

Рыба и морепродукты

Семга Norven слабосоленая, 210 г – 279,90 грн вместо 402,40 грн (−30%). Экономия – 122,50 грн.

– 279,90 грн вместо 402,40 грн (−30%). Экономия – 122,50 грн. Форель Norven, 210 г – 279,90 грн вместо 402,40 грн (−30%). Экономия – 122,50 грн.

– 279,90 грн вместо 402,40 грн (−30%). Экономия – 122,50 грн. Лосось Norven, 340 г – 329,90 грн вместо 449,90 грн (−26%). Экономия – 120 грн.

– 329,90 грн вместо 449,90 грн (−26%). Экономия – 120 грн. Ассорти из морепродуктов Norven, 300 г – 225,90 грн вместо 290,40 грн (−22%).

– 225,90 грн вместо 290,40 грн (−22%). Креветка Norven, 330 г – 178,90 грн вместо 229,90 грн (−22%).

– 178,90 грн вместо 229,90 грн (−22%). Филе хека День у День – 249,90 грн/кг вместо 320,50 грн/кг (−22%).

– 249,90 грн/кг вместо 320,50 грн/кг (−22%). Морской коктейль Своя Лінія, 400 г – 144,90 грн вместо 193,90 грн (−25%).

– 144,90 грн вместо 193,90 грн (−25%). Крабовые палочки Своя лінія, 500 г – 99,90 грн вместо 143,90 грн (−30%).

В АТБ снизили цены на рыбу, морепродукты и другие продукты

Кофе, чай и напитки

Кофе Kavos Bankas Pupa Classic в зернах, 1 кг – 707,90 грн вместо 950 грн (−25%). Экономия – 242,10 грн.

– 707,90 грн вместо 950 грн (−25%). Экономия – 242,10 грн. Кофе Kavos Bankas Espresso Italiano в зернах, 1 кг – 674,90 грн вместо 900 грн (−25%). Экономия – 225,10 грн.

– 674,90 грн вместо 900 грн (−25%). Экономия – 225,10 грн. Чай Lovare Bahamian Soursop, 24 пакетика – 51,90 грн вместо 87,30 грн (−40%).

– 51,90 грн вместо 87,30 грн (−40%). Чай LOVARE "Имбирное утро", 22 пакетика – 34,20 грн вместо 57,50 грн (−40%).

– 34,20 грн вместо 57,50 грн (−40%). Чай De Luxe Foods&Goods Selected черный цейлонский, 80 г – 48,50 грн вместо 74,90 грн (−35%).

– 48,50 грн вместо 74,90 грн (−35%). Вино Marengo Moscato игристое белое полусладкое, 0,75 л – 184,90 грн вместо 267,50 грн (−30%). Экономия – 82,60 грн.

В АТБ скидки охватили чай и кофе

Молочные продукты и сыры

Сыр полутвердый SERENADA Radamer, 150 г – 70,90 грн вместо 97,90 грн (−27%).

– 70,90 грн вместо 97,90 грн (−27%). Сметана ПростоНаше 20%, 300 г – 49,90 грн вместо 68,60 грн (−27%).

– 49,90 грн вместо 68,60 грн (−27%). Масло Білоцерківське сладкосливочное Экстра 82%, 180 г – 82,90 грн вместо 113,90 грн (−27%).

– 82,90 грн вместо 113,90 грн (−27%). Молоко ПростоНаше Українське 2,5%, 0,87 кг – 49,90 грн вместо 67,90 грн (−26%).

– 49,90 грн вместо 67,90 грн (−26%). Йогурт Своя лінія, 0,8 кг – 48,90 грн вместо 69,90 грн (−30%).

В АТБ снизили цены на молочные продукты

Бакалея и продукты для кухни

Майонез Оліс Чудовий 50%, 500 г – 61,90 грн вместо 89,70 грн (−30%).

– 61,90 грн вместо 89,70 грн (−30%). Майонез Оліс Файный 72%, 500 г – 76,90 грн вместо 110,90 грн (−30%).

– 76,90 грн вместо 110,90 грн (−30%). Пицца Passionata прошутто, 320 г – 93,90 грн вместо 134,90 грн (−30%).

Гигиена и личный уход

Зубная паста Colgate Max Fresh, 100 мл – 60,90 грн вместо 110,70 грн (−44%).

– 60,90 грн вместо 110,70 грн (−44%). Зубная паста Sensodyne "Ежедневная защита", 100 мл – 94,50 грн вместо 141,50 грн (−33%).

– 94,50 грн вместо 141,50 грн (−33%). Дезодорант AXE Leather & Cookies / Epic Fresh, 150 мл – 96,90 грн вместо 150,80 грн (−35%).

– 96,90 грн вместо 150,80 грн (−35%). Дезодорант Rexona Men, 150 мл – 96,90 грн вместо 150,60 грн (−35%).

– 96,90 грн вместо 150,60 грн (−35%). Бритвы Gillette Blue3 Red 3+1, 4 шт. – 141,50 грн вместо 194 грн (−27%).

В АТБ со скидками продают средства для гигиены и личного ухода

Товары для детей и домашних животных

Подгузники-трусики Своя Лінія Mini Bee, 20–30 шт. – 179 грн вместо 279 грн (−35%).

– 179 грн вместо 279 грн (−35%). Влажный корм Whiskas, 85 г – 13,90 грн вместо 19,90 грн (−30%).

Другие товары

Мусорные пакеты Своя Лінія, 120 л, 12 шт. – 79,90 грн вместо 119,90 грн (−33%).

– 79,90 грн вместо 119,90 грн (−33%). Элементы питания Своя лінія LR03 AAA и LR06 AA – 8,90 грн вместо 14,90 грн (−40%).

Как сообщал "Телеграф", в сети "АТБ" персональные скидки нужно активировать в приложении до оплаты на кассе или онлайн.