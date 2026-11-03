Новинка від Milka вже на полицях в "АТБ". Який смак з’явився до новорічних свят

Ціна на плитку "кусається"

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До новорічних свят у мережі супермаркетів "АТБ" з'явилась лімітована серія шоколадок Milka. Йдеться про плитки з імбирним печивом.

Про це розповіла українка в Threads. На опублікованому фото видно, що шоколадка 300 г коштує 285,90 грн.

"Ця новинка вже є в "АТБ"", — йдеться у повідомленні.

Допис про нову шоколадку

Шоколадка з імбирним печивом — це лімітована зимова серія молочного шоколаду (Winter Edition). Вона має святковий пряний смак і зазвичай з'являється у продажу в холодну пору року. У супермаркетах здебільшого представлена велика плитка 300 г / MMMAX.

Який склад:

Альпійський молочний шоколад Milka.

Кориця, імбир, гвоздика, мускатний горіх, коріандр та духмяний перець.

Поєднання танучого шоколаду з хрусткими шматочками пряного печива.

Додамо, що у коментарях вже наголосили, що фактично — це не новинка, адже вона з'являється щороку. Однак Milka з імбирним печивом — сезонний новорічний смаколик. Щоправда, ціна такої шоколадки чимала. Адже звичайні формати плиток коштують до 260 грн за 300 г.

"Це не новинка, новинка це з печевом біскотті", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, покупців "АТБ" очікує акційна пропозиція на шоколадки "Millennium". Їх продаватимуть за спеціальною ціною – 50 гривень за штуку. Початок акції запланований на 5 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, що всередині найдешевшого та найдорожчого новорічних подарунків Roshen.