Не сміття, а знахідка: геніальний трюк з цибулинням з TikTok

Воно допоможе створити незвичайний візерунок

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Звичайні білі шкарпетки можна прикрасити за допомогою лушпиння цибулі. Такий спосіб показали в мережі.

Процес зняли на відео в акаунті MERELYROZA у TikTok. Для візерунка дівчата взяли золотисте й темно-червоне лушпиння.

Лушпиння цибулі залишає на білих шкарпетках різнокольорові відбитки зірок

Як перенести зірочки на шкарпетки

Спочатку із сухого лушпиння цибулі вирізали зірки різного розміру. На відео видно фігурки з широкими й вузькими променями. Для такого малюнка не потрібні ні однакова форма, ні точні розміри.

Для візерунка використовують фігурки із золотистого й темно-червоного лушпиння

Зірочки розклали на вологих білих шкарпетках, чергуючи золотисті й бордові шматочки. Потім тканину щільно згорнули разом із лушпинням, щоб фігурки залишилися всередині, і обмотали отримані рулончики нитками.

Зірочки розкладають на вологій тканині перед згортанням

Згортки поклали в металевий друшляк над каструлею й обробили парою. Коли шкарпетки прогрілися, їх розгорнули й прибрали лушпиння. На білій тканині залишилися золотисті, рожевуваті й бордові зірки з м’якими, місцями розмитими краями.

Згорнуті шкарпетки з лушпинням прогрівають на парі над каструлею

Чому лушпиння фарбує тканину

Лушпиння цибулі – натуральний барвник для текстилю. Лушпиння жовтої цибулі дає золотисті й помаранчеві відтінки, а червоної – глибші іржаві й коричневі. Кінцевий колір залежить, зокрема, від волокна й підготовки матеріалу.

У ролику лушпиння безпосередньо контактує зі шкарпетками, тому на тканині залишаються окремі відбитки.

Як повідомляв "Телеграф", щоб цибуля довше залишалася придатною до вживання, здорові цибулини потрібно ретельно просушити, а м’які й пошкоджені відкласти. Про це йдеться у рекомендаціях зі зберігання.