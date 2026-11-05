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Не сміття, а знахідка: геніальний трюк з цибулинням з TikTok

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Натуральний барвник прямо у вас вдома
Натуральний барвник прямо у вас вдома. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Воно допоможе створити незвичайний візерунок

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Звичайні білі шкарпетки можна прикрасити за допомогою лушпиння цибулі. Такий спосіб показали в мережі.

Процес зняли на відео в акаунті MERELYROZA у TikTok. Для візерунка дівчата взяли золотисте й темно-червоне лушпиння.

Рука тримає білу шкарпетку з бордовими й золотистими зірками, поруч лежить друга шкарпетка та ножиці
Лушпиння цибулі залишає на білих шкарпетках різнокольорові відбитки зірок

Як перенести зірочки на шкарпетки

Спочатку із сухого лушпиння цибулі вирізали зірки різного розміру. На відео видно фігурки з широкими й вузькими променями. Для такого малюнка не потрібні ні однакова форма, ні точні розміри.

На світлій поверхні розкладені зірки різного розміру, вирізані з червоного й золотистого лушпиння цибулі
Для візерунка використовують фігурки із золотистого й темно-червоного лушпиння

Зірочки розклали на вологих білих шкарпетках, чергуючи золотисті й бордові шматочки. Потім тканину щільно згорнули разом із лушпинням, щоб фігурки залишилися всередині, і обмотали отримані рулончики нитками.

Руки згортають білу шкарпетку з розкладеними на ній зірками з лушпиння цибулі
Зірочки розкладають на вологій тканині перед згортанням

Згортки поклали в металевий друшляк над каструлею й обробили парою. Коли шкарпетки прогрілися, їх розгорнули й прибрали лушпиння. На білій тканині залишилися золотисті, рожевуваті й бордові зірки з м’якими, місцями розмитими краями.

Перев’язані нитками білі згортки лежать у металевому друшляку над каструлею
Згорнуті шкарпетки з лушпинням прогрівають на парі над каструлею

Чому лушпиння фарбує тканину

Лушпиння цибулі – натуральний барвник для текстилю. Лушпиння жовтої цибулі дає золотисті й помаранчеві відтінки, а червоної – глибші іржаві й коричневі. Кінцевий колір залежить, зокрема, від волокна й підготовки матеріалу.

У ролику лушпиння безпосередньо контактує зі шкарпетками, тому на тканині залишаються окремі відбитки.

Як повідомляв "Телеграф", щоб цибуля довше залишалася придатною до вживання, здорові цибулини потрібно ретельно просушити, а м’які й пошкоджені відкласти. Про це йдеться у рекомендаціях зі зберігання.

Теги:
#Цибуля #Ріпчаста цибуля #Цибулиння