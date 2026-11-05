Не сміття, а знахідка: геніальний трюк з цибулинням з TikTok
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Воно допоможе створити незвичайний візерунок
Звичайні білі шкарпетки можна прикрасити за допомогою лушпиння цибулі. Такий спосіб показали в мережі.
Процес зняли на відео в акаунті MERELYROZA у TikTok. Для візерунка дівчата взяли золотисте й темно-червоне лушпиння.
Як перенести зірочки на шкарпетки
Спочатку із сухого лушпиння цибулі вирізали зірки різного розміру. На відео видно фігурки з широкими й вузькими променями. Для такого малюнка не потрібні ні однакова форма, ні точні розміри.
Зірочки розклали на вологих білих шкарпетках, чергуючи золотисті й бордові шматочки. Потім тканину щільно згорнули разом із лушпинням, щоб фігурки залишилися всередині, і обмотали отримані рулончики нитками.
Згортки поклали в металевий друшляк над каструлею й обробили парою. Коли шкарпетки прогрілися, їх розгорнули й прибрали лушпиння. На білій тканині залишилися золотисті, рожевуваті й бордові зірки з м’якими, місцями розмитими краями.
Чому лушпиння фарбує тканину
Лушпиння цибулі – натуральний барвник для текстилю. Лушпиння жовтої цибулі дає золотисті й помаранчеві відтінки, а червоної – глибші іржаві й коричневі. Кінцевий колір залежить, зокрема, від волокна й підготовки матеріалу.
У ролику лушпиння безпосередньо контактує зі шкарпетками, тому на тканині залишаються окремі відбитки.
Як повідомляв "Телеграф", щоб цибуля довше залишалася придатною до вживання, здорові цибулини потрібно ретельно просушити, а м’які й пошкоджені відкласти. Про це йдеться у рекомендаціях зі зберігання.