Не мусор, а находка: гениальный трюк с луковой шелухой из TikTok
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Она поможет создать необычный узор
Обычные белые носки можно украсить с помощью луковой шелухи. Такой способ показали в сети.
Процесс сняли на видео в аккаунте MERELYROZA в TikTok. Для узора девушки взяли золотистую и темно-красную шелуху.
Как перенести звездочки на носки
Сначала из сухой луковой шелухи вырезали звезды разного размера. На видео видны фигурки с широкими и узкими лучами. Для такого рисунка не нужны ни одинаковая форма, ни точные размеры.
Звездочки разложили на влажных белых носках, чередуя золотистые и бордовые кусочки. Затем ткань плотно свернули вместе с шелухой, чтобы фигурки остались внутри, и обмотали получившиеся рулончики нитками.
Свертки положили в металлический дуршлаг над кастрюлей и обработали паром. Когда носки прогрелись, их развернули и убрали шелуху. На белой ткани остались золотистые, розоватые и бордовые звезды с мягкими, местами размытыми краями.
Почему шелуха окрашивает ткань
Луковая шелуха – натуральный краситель для текстиля. Шелуха желтого лука дает золотистые и оранжевые оттенки, а красного – более глубокие ржавые и коричневые. Итоговый цвет зависит, в том числе от волокна и подготовки материала.
В ролике шелуха соприкасается с носками напрямую, поэтому на ткани остаются отдельные отпечатки.
Как сообщал "Телеграф", чтобы лук дольше оставался пригодным к употреблению, здоровые луковицы нужно тщательно просушить, а мягкие и повреждённые отложить. Об этом говорится в рекомендациях по хранению.