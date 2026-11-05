Не мусор, а находка: гениальный трюк с луковой шелухой из TikTok

Она поможет создать необычный узор

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Обычные белые носки можно украсить с помощью луковой шелухи. Такой способ показали в сети.

Процесс сняли на видео в аккаунте MERELYROZA в TikTok. Для узора девушки взяли золотистую и темно-красную шелуху.

Луковая шелуха оставляет на белых носках разноцветные звездные отпечатки

Как перенести звездочки на носки

Сначала из сухой луковой шелухи вырезали звезды разного размера. На видео видны фигурки с широкими и узкими лучами. Для такого рисунка не нужны ни одинаковая форма, ни точные размеры.

Для узора используют фигурки из золотистой и темно-красной шелухи

Звездочки разложили на влажных белых носках, чередуя золотистые и бордовые кусочки. Затем ткань плотно свернули вместе с шелухой, чтобы фигурки остались внутри, и обмотали получившиеся рулончики нитками.

Звездочки раскладывают на влажной ткани перед сворачиванием

Свертки положили в металлический дуршлаг над кастрюлей и обработали паром. Когда носки прогрелись, их развернули и убрали шелуху. На белой ткани остались золотистые, розоватые и бордовые звезды с мягкими, местами размытыми краями.

Свернутые носки с шелухой прогревают на пару над кастрюлей

Почему шелуха окрашивает ткань

Луковая шелуха – натуральный краситель для текстиля. Шелуха желтого лука дает золотистые и оранжевые оттенки, а красного – более глубокие ржавые и коричневые. Итоговый цвет зависит, в том числе от волокна и подготовки материала.

В ролике шелуха соприкасается с носками напрямую, поэтому на ткани остаются отдельные отпечатки.

Как сообщал "Телеграф", чтобы лук дольше оставался пригодным к употреблению, здоровые луковицы нужно тщательно просушить, а мягкие и повреждённые отложить. Об этом говорится в рекомендациях по хранению.