Без хімії та подряпин: як за пару хвилин очистити дерев'яну кухню

Розчин оцту допомагає прибрати липкий наліт, але після прибирання важливо одразу висушити поверхні

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Жирний наліт із дерев’яних кухонних шаф можна видалити сумішшю білого оцту, теплої води та кількох крапель засобу для миття посуду. Для прибирання знадобляться м’які серветки з мікрофібри: вони очищають поверхню без сильного тертя.

Такий спосіб догляду за дерев’яними шафами із захисним покриттям описує Martha Stewart із посиланням на фахівців із прибирання. Під час приготування їжі частинки олії потрапляють у повітря й осідають на меблях, де з часом до них додається пил, пояснюють вони.

Як приготувати розчин і прибрати липкий наліт

Перед прибиранням ознайомтеся з рекомендаціями виробника меблів і спочатку нанесіть розчин на непомітну ділянку. Захисне покриття має бути в хорошому стані: завдяки йому пористу деревину можна мити вологим способом.

Звільніть шафи й зберіть крихти пилососом із щілинною насадкою. У пляшці з розпилювачем змішайте рівні частини білого оцту й теплої води. Додайте кілька крапель рідкого засобу для миття посуду – він допоможе впоратися з жиром.

Розпиліть розчин на зовнішній бік дверцят, залиште на одну-дві хвилини й протріть мікрофіброю. Так само очистьте внутрішній бік дверцят і полиці. Потім протріть оброблені ділянки серветкою, змоченою чистою водою, щоб видалити залишки розчину.

Чому дерево потрібно одразу витирати насухо

Наприкінці протріть поверхню сухою чистою серветкою з мікрофібри. Якщо серветка стала надто вологою, візьміть іншу: на дереві не повинні залишатися вода й мокрі розводи.

"Дуже важливо не залишати дерево мокрим надовго, оскільки це може спричинити деформацію або розбухання. Завжди одразу витирайте очищену ділянку повністю насухо й не залишайте водяних плям, оскільки вони теж можуть призвести до появи слідів", – пояснила засновниця The Chemical Free Home Мелісса Поппінг.

Чим не варто чистити дерев’яні фасади

Дерево із захисним покриттям очищайте м’якими серветками. Металеві мочалки, абразивні губки й пластикові щітки можуть пошкодити фарбу або оздоблення. Засоби з аміаком, відбілювачем і розчинниками, а також агресивні мийні засоби здатні зруйнувати захисний шар.

Якщо кухнею часто користуються, шафи рекомендують ретельно прибирати раз на місяць, а легко очищати – щотижня. Якщо часто смажити на сильному вогні з олією, фасади доведеться протирати частіше.

Як чистити дерев'яні меблі на кухні/Інфографіка ШІ

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