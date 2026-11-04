Без химии и царапин: как за пару минут очистить деревянную кухню

Уксусный раствор помогает убрать липкий налет, но после уборки важно сразу высушить поверхности

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Жирный налет с деревянных кухонных шкафов можно удалить смесью белого уксуса, теплой воды и нескольких капель средства для мытья посуды. Для уборки понадобятся мягкие салфетки из микрофибры: они очищают поверхность без сильного трения.

Такой способ ухода за деревянными шкафами с защитным покрытием описывает Martha Stewart со ссылкой на специалистов по уборке. Во время приготовления пищи частицы масла попадают в воздух и оседают на мебели, где со временем к ним добавляется пыль, объясняют они.

Как приготовить раствор и убрать липкий налет

Перед уборкой сверьтесь с рекомендациями производителя мебели и сначала нанесите раствор на незаметный участок. Защитное покрытие должно быть в хорошем состоянии: благодаря ему пористую древесину можно мыть влажным способом.

Освободите шкафы и соберите крошки пылесосом с щелевой насадкой. В бутылке с распылителем смешайте равные части белого уксуса и теплой воды. Добавьте несколько капель жидкого средства для мытья посуды – оно поможет справиться с жиром.

Распылите раствор на внешнюю сторону дверец, оставьте на одну-две минуты и протрите микрофиброй. Так же очистите внутреннюю сторону дверец и полки. Затем протрите обработанные участки салфеткой, смоченной чистой водой, чтобы удалить остатки раствора.

Почему дерево нужно сразу вытирать насухо

В конце протрите поверхность сухой чистой микрофиброй. Если салфетка стала слишком влажной, возьмите другую: на дереве не должны оставаться вода и мокрые разводы.

"Очень важно не оставлять дерево мокрым надолго, поскольку это может вызвать деформацию или разбухание. Всегда сразу вытирайте очищенный участок полностью насухо и не оставляйте водяных пятен, так как они тоже могут привести к появлению следов", – объяснила основательница The Chemical Free Home Мелисса Поппинг.

Чем не стоит чистить деревянные фасады

Дерево с защитным покрытием очищайте мягкими салфетками. Металлические мочалки, абразивные губки и пластиковые щетки могут повредить краску или отделку. Средства с аммиаком, отбеливателем и растворителями, а также агрессивные моющие составы способны разрушить защитный слой.

Если кухней часто пользуются, шкафы рекомендуют тщательно убирать раз в месяц, а легко очищать – еженедельно. При частой жарке на сильном огне с маслом фасады придется протирать чаще.

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