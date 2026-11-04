Картопля не проростатиме місяцями: лайфхак з копійчаним засобом, який є на кожній кухні

Простий лайфхак для тривалого зберігання

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Користувачка з ніком learnfrommygut радить посипати картоплю харчовою содою, скласти її в коробку та поставити в темне місце, щоб вона не проростала.

Такий спосіб вона показала у своєму відео. За її словами, картопля в неї зберігається за таких умов уже протягом трьох місяців. "Телеграф" розповість, чи може сода справді допомогти зберегти овочі та які умови для цього потрібні.

Як сода взаємодіє з вологою

Харчова сода здатна поглинати вологу з навколишнього середовища, тож потенційно може зменшувати її надлишок у ємності. Для зберігання картоплі це важливо: вологе середовище сприяє розвитку плісняви та гниттю бульб.

Перед зберіганням картоплю радять просушити в затіненому, добре провітрюваному місці та відкласти бульби з ознаками гнилі або серйозними пошкодженнями.

Водночас поглинання вологи залежить від температури й відносної вологості повітря.

Картоплю склади в коробку і присипали содою

Що впливає на проростання та позеленіння картоплі

Поява паростків пов’язана насамперед із природними процесами всередині бульби. На них впливають:

температура;

сорт картоплі;

умови її зберігання.

Важливою умовою такого способу зберігання є темрява. Вона запобігає позеленінню картоплі та накопиченню глікоалкалоїдів — природних сполук, надмірна кількість яких може бути небезпечною для здоров'я. Оптимальна температура для зберігання картоплі становить приблизно +2…+4 °C.

Як повідомляв "Телеграф", низька вологість призводить до сухості, в’ялості картоплі та втрати соковитості.