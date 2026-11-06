"Людина митися?" Як насправді спілкувалися первісні люди

Автор публікації протиставив мемам теорію про багату граматику

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Первісні люди могли говорити набагато складніше, ніж їх зображують у мемах із фразами на кшталт "людина митися". Це припущення викликало обговорення.

Тему порушив антрополог Павло Салига у своєму дописі Threads. Приводом стали гумористичні тексти, де іменники стоять у називному відмінку, а дієслова – в неозначеній формі.

Чому автор засумнівався в "примітивному" мовленні

На думку Павла, говір первісних людей міг містити сотні граматичних форм, які передавали тонкі смислові відмінності. Він визнає, що цю гіпотезу складно довести напряму, і наводить приклади мов ізольованих спільнот Амазонії, Австралії та Африки.

"Імовірно, їхня мова була надзвичайно складною, із сотнями граматичних форм, які передавали найтонші нюанси реальності", – написав Павло.

Серед прикладів – позначення напрямків за сторонами світу замість слів "ліворуч" і "праворуч", граматичне вказування на джерело інформації та різні афікси для дій, пов’язаних із родичами й чужинцями. Автор пояснює: у невеликій групі розвиваються особливі мовні форми, а в міру розширення спілкування вони згладжуються заради взаєморозуміння.

Як могла б звучати фраза про воду й мамонта

Замість коротких мемних конструкцій Салига пропонує уявну розгорнуту репліку: без води й світла не можна помитися та приготувати мамонта. За його версією, цю думку можна було б передати особливою граматичною формою – наприклад, для тривалого процесу, на який мовець не здатен вплинути.

Обговорення складності мовлення первісних людей почалося з допису в Threads

У коментарях користувач @flipskill__ згадав акаунт, де розбирають шумерську мову та її цікаві словоформи. Павло відповів, що говорить саме про палеоліт, тоді як шумерська мова належить уже до епохи цивілізації.

Учасники відокремили мови давніх цивілізацій від гіпотетичного мовлення палеоліту

Що заперечили й додали читачі

Користувач @lycorisredgrave запропонував інакше розуміти меми: спрощені фрази зображують розмову з людиною, яка погано знає мову або потребує максимально доступного пояснення. Подібну версію висловила @murochka422: на її думку, жарт відтворює спробу носія мови порозумітися з тим, хто лише її вивчає.

"Це імітує не первісних людей, а розмову з тим, хто погано знає або розуміє якусь мову", – написав користувач @lycorisredgrave.

Інші учасники поділилися власними мовними спостереженнями. Користувач @silmoh_ розповів, що на Чернігівщині в розмовному мовленні досі трапляються дієслівні форми "попоходив" і "попопитав".

Читач навів приклади незвичних дієслівних форм із мовлення на Чернігівщині

Користувач @liubusochka пов’язав допис з уявленням про розгорнуте, образне мовлення корінних народів Америки. У відповідь @lars_vontrier розповів, що нещодавно читав антропологічне дослідження про корінні народи Канади з прямими цитатами учасників.

Учасники пов’язали тему з образним мовленням корінних народів Америки

А @o_smoliakov_ обіграв сам формат коротких фраз і пожартував про читача, який віддав перевагу відео в TikTok, а не довгому тексту.

"Людина почала читати. Багато тексту. Людина дивитися TikTok", – написав @o_smoliakov_.

Спрощену мову мемів використали для жарту про читацькі звички

Раніше "Телеграф" писав, як насправді кажуть на "бульйон". Кулінарна історія викликала обговорення, а словник пояснює різницю між схожими словами.