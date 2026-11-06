"Людина митися?" Як насправді спілкувалися первісні люди
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Автор публікації протиставив мемам теорію про багату граматику
Первісні люди могли говорити набагато складніше, ніж їх зображують у мемах із фразами на кшталт "людина митися". Це припущення викликало обговорення.
Тему порушив антрополог Павло Салига у своєму дописі Threads. Приводом стали гумористичні тексти, де іменники стоять у називному відмінку, а дієслова – в неозначеній формі.
Чому автор засумнівався в "примітивному" мовленні
На думку Павла, говір первісних людей міг містити сотні граматичних форм, які передавали тонкі смислові відмінності. Він визнає, що цю гіпотезу складно довести напряму, і наводить приклади мов ізольованих спільнот Амазонії, Австралії та Африки.
"Імовірно, їхня мова була надзвичайно складною, із сотнями граматичних форм, які передавали найтонші нюанси реальності", – написав Павло.
Серед прикладів – позначення напрямків за сторонами світу замість слів "ліворуч" і "праворуч", граматичне вказування на джерело інформації та різні афікси для дій, пов’язаних із родичами й чужинцями. Автор пояснює: у невеликій групі розвиваються особливі мовні форми, а в міру розширення спілкування вони згладжуються заради взаєморозуміння.
Як могла б звучати фраза про воду й мамонта
Замість коротких мемних конструкцій Салига пропонує уявну розгорнуту репліку: без води й світла не можна помитися та приготувати мамонта. За його версією, цю думку можна було б передати особливою граматичною формою – наприклад, для тривалого процесу, на який мовець не здатен вплинути.
У коментарях користувач @flipskill__ згадав акаунт, де розбирають шумерську мову та її цікаві словоформи. Павло відповів, що говорить саме про палеоліт, тоді як шумерська мова належить уже до епохи цивілізації.
Що заперечили й додали читачі
Користувач @lycorisredgrave запропонував інакше розуміти меми: спрощені фрази зображують розмову з людиною, яка погано знає мову або потребує максимально доступного пояснення. Подібну версію висловила @murochka422: на її думку, жарт відтворює спробу носія мови порозумітися з тим, хто лише її вивчає.
"Це імітує не первісних людей, а розмову з тим, хто погано знає або розуміє якусь мову", – написав користувач @lycorisredgrave.
Інші учасники поділилися власними мовними спостереженнями. Користувач @silmoh_ розповів, що на Чернігівщині в розмовному мовленні досі трапляються дієслівні форми "попоходив" і "попопитав".
Користувач @liubusochka пов’язав допис з уявленням про розгорнуте, образне мовлення корінних народів Америки. У відповідь @lars_vontrier розповів, що нещодавно читав антропологічне дослідження про корінні народи Канади з прямими цитатами учасників.
А @o_smoliakov_ обіграв сам формат коротких фраз і пожартував про читача, який віддав перевагу відео в TikTok, а не довгому тексту.
"Людина почала читати. Багато тексту. Людина дивитися TikTok", – написав @o_smoliakov_.
Раніше "Телеграф" писав, як насправді кажуть на "бульйон". Кулінарна історія викликала обговорення, а словник пояснює різницю між схожими словами.