Рус

"Людина митися?" Як насправді спілкувалися первісні люди

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Дискусія про говір давніх людей змусила засумніватися в образі примітивного спілкування
Дискусія про говір давніх людей змусила засумніватися в образі примітивного спілкування. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Автор публікації протиставив мемам теорію про багату граматику

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Первісні люди могли говорити набагато складніше, ніж їх зображують у мемах із фразами на кшталт "людина митися". Це припущення викликало обговорення.

Тему порушив антрополог Павло Салига у своєму дописі Threads. Приводом стали гумористичні тексти, де іменники стоять у називному відмінку, а дієслова – в неозначеній формі.

Чому автор засумнівався в "примітивному" мовленні

На думку Павла, говір первісних людей міг містити сотні граматичних форм, які передавали тонкі смислові відмінності. Він визнає, що цю гіпотезу складно довести напряму, і наводить приклади мов ізольованих спільнот Амазонії, Австралії та Африки.

"Імовірно, їхня мова була надзвичайно складною, із сотнями граматичних форм, які передавали найтонші нюанси реальності", – написав Павло.

Серед прикладів – позначення напрямків за сторонами світу замість слів "ліворуч" і "праворуч", граматичне вказування на джерело інформації та різні афікси для дій, пов’язаних із родичами й чужинцями. Автор пояснює: у невеликій групі розвиваються особливі мовні форми, а в міру розширення спілкування вони згладжуються заради взаєморозуміння.

Як могла б звучати фраза про воду й мамонта

Замість коротких мемних конструкцій Салига пропонує уявну розгорнуту репліку: без води й світла не можна помитися та приготувати мамонта. За його версією, цю думку можна було б передати особливою граматичною формою – наприклад, для тривалого процесу, на який мовець не здатен вплинути.

Скріншот чотирьох дописів lars_vontrier у Threads із текстом про особливості мов
Обговорення складності мовлення первісних людей почалося з допису в Threads

У коментарях користувач @flipskill__ згадав акаунт, де розбирають шумерську мову та її цікаві словоформи. Павло відповів, що говорить саме про палеоліт, тоді як шумерська мова належить уже до епохи цивілізації.

Коментарі tim.bakery і flipskill__ та відповіді lars_vontrier про шумерську мову й палеоліт
Учасники відокремили мови давніх цивілізацій від гіпотетичного мовлення палеоліту

Що заперечили й додали читачі

Користувач @lycorisredgrave запропонував інакше розуміти меми: спрощені фрази зображують розмову з людиною, яка погано знає мову або потребує максимально доступного пояснення. Подібну версію висловила @murochka422: на її думку, жарт відтворює спробу носія мови порозумітися з тим, хто лише її вивчає.

"Це імітує не первісних людей, а розмову з тим, хто погано знає або розуміє якусь мову", – написав користувач @lycorisredgrave.

Інші учасники поділилися власними мовними спостереженнями. Користувач @silmoh_ розповів, що на Чернігівщині в розмовному мовленні досі трапляються дієслівні форми "попоходив" і "попопитав".

Коментарі maksymmatsala, silmoh_ і lady.rainbow під дописом про мову первісних людей
Читач навів приклади незвичних дієслівних форм із мовлення на Чернігівщині

Користувач @liubusochka пов’язав допис з уявленням про розгорнуте, образне мовлення корінних народів Америки. У відповідь @lars_vontrier розповів, що нещодавно читав антропологічне дослідження про корінні народи Канади з прямими цитатами учасників.

Листування liubusochka з автором про корінні народи Канади та коментар oksana_tu_t про двоїну
Учасники пов’язали тему з образним мовленням корінних народів Америки

А @o_smoliakov_ обіграв сам формат коротких фраз і пожартував про читача, який віддав перевагу відео в TikTok, а не довгому тексту.

"Людина почала читати. Багато тексту. Людина дивитися TikTok", – написав @o_smoliakov_.

Жарт o_smoliakov_ про читання й TikTok, відповідь автора та коментар iryna_ho про вивчення мов
Спрощену мову мемів використали для жарту про читацькі звички

Раніше "Телеграф" писав, як насправді кажуть на "бульйон". Кулінарна історія викликала обговорення, а словник пояснює різницю між схожими словами.

Теги:
#Мова #Первісні люди