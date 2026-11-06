"Человек мыться?" Как на самом деле общались первобытные люди

Автор публикации противопоставил мемам теорию о богатой грамматике

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Первобытные люди могли говорить гораздо сложнее, чем их изображают в мемах с фразами вроде "человек мыться". Это предположение вызвало обсуждение.

Тему антрополог Павел Салига в своём посте в Threads. Поводом стали юмористические тексты, где существительные стоят в именительном падеже, а глаголы – в неопределённой форме.

Почему автор усомнился в "примитивной" речи

По мнению Павла, речь первобытных людей могла включать сотни грамматических форм, передававших тонкие смысловые различия. Он признаёт, что эту гипотезу сложно доказать напрямую, и приводит примеры языков изолированных сообществ Амазонии, Австралии и Африки.

"Вероятно, их язык был чрезвычайно сложным, с сотнями грамматических форм, передававших тончайшие нюансы реальности", – написал Павел.

Среди примеров – обозначение направлений по сторонам света вместо слов "слева" и "справа", грамматическое указание на источник информации и разные аффиксы для действий, связанных с родственниками и чужаками. Автор объясняет: в небольшой группе развиваются особые языковые формы, а по мере расширения общения они сглаживаются ради взаимопонимания.

Как могла бы звучать фраза о воде и мамонте

Вместо коротких мемных конструкций Салига предлагает воображаемую развёрнутую реплику: без воды и света нельзя помыться и приготовить мамонта. По его версии, эту мысль можно было бы передать особой грамматической формой – например, для длительного процесса, на который говорящий не способен повлиять.

Обсуждение сложности речи первобытных людей началось с поста в Threads

В комментариях пользователь @flipskill__ вспомнил аккаунт, где разбирают шумерский язык и его интересные словоформы. Павел ответил, что говорит именно о палеолите, тогда как шумерский относится уже к эпохе цивилизации.

Участники отделили языки древних цивилизаций от предполагаемой речи палеолита

Что возразили и добавили читатели

Пользователь @lycorisredgrave предложил иначе понимать мемы: упрощённые фразы изображают разговор с человеком, который плохо знает язык или нуждается в максимально доступном объяснении. Похожую версию высказала @murochka422: по её мнению, шутка воспроизводит попытку носителя языка объясниться с тем, кто только его учит.

"Это имитирует не первобытных людей, а разговор с тем, кто плохо знает или понимает какой-то язык", – написал пользователь @lycorisredgrave.

Другие участники поделились собственными языковыми наблюдениями. Пользователь @silmoh_ рассказал, что на Черниговщине в разговорной речи до сих пор встречаются глагольные формы "попоходив" и "попопитав".

Читатель привёл примеры необычных глагольных форм из речи на Черниговщине

Пользователь @liubusochka связал пост с представлением о развёрнутой, образной речи коренных народов Америки. В ответ @lars_vontrier рассказал, что недавно читал антропологическое исследование о коренных народах Канады с прямыми цитатами участников.

Участники связали тему с образной речью коренных народов Америки

А @o_smoliakov_ обыграл сам формат коротких фраз и пошутил о читателе, который предпочёл длинному тексту видео в TikTok.

"Человек начал читать. Много текста. Человек смотреть TikTok", – написал @o_smoliakov_.

Упрощённый язык мемов использовали для шутки о привычках читателей

Ранее "Телеграф" писал, как на самом деле говорят на "бульон". Кухонная история вызвала обсуждение, а словарь объясняет разницу между похожими словами.