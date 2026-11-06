"Человек мыться?" Как на самом деле общались первобытные люди
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Автор публикации противопоставил мемам теорию о богатой грамматике
Первобытные люди могли говорить гораздо сложнее, чем их изображают в мемах с фразами вроде "человек мыться". Это предположение вызвало обсуждение.
Тему антрополог Павел Салига в своём посте в Threads. Поводом стали юмористические тексты, где существительные стоят в именительном падеже, а глаголы – в неопределённой форме.
Почему автор усомнился в "примитивной" речи
По мнению Павла, речь первобытных людей могла включать сотни грамматических форм, передававших тонкие смысловые различия. Он признаёт, что эту гипотезу сложно доказать напрямую, и приводит примеры языков изолированных сообществ Амазонии, Австралии и Африки.
"Вероятно, их язык был чрезвычайно сложным, с сотнями грамматических форм, передававших тончайшие нюансы реальности", – написал Павел.
Среди примеров – обозначение направлений по сторонам света вместо слов "слева" и "справа", грамматическое указание на источник информации и разные аффиксы для действий, связанных с родственниками и чужаками. Автор объясняет: в небольшой группе развиваются особые языковые формы, а по мере расширения общения они сглаживаются ради взаимопонимания.
Как могла бы звучать фраза о воде и мамонте
Вместо коротких мемных конструкций Салига предлагает воображаемую развёрнутую реплику: без воды и света нельзя помыться и приготовить мамонта. По его версии, эту мысль можно было бы передать особой грамматической формой – например, для длительного процесса, на который говорящий не способен повлиять.
В комментариях пользователь @flipskill__ вспомнил аккаунт, где разбирают шумерский язык и его интересные словоформы. Павел ответил, что говорит именно о палеолите, тогда как шумерский относится уже к эпохе цивилизации.
Что возразили и добавили читатели
Пользователь @lycorisredgrave предложил иначе понимать мемы: упрощённые фразы изображают разговор с человеком, который плохо знает язык или нуждается в максимально доступном объяснении. Похожую версию высказала @murochka422: по её мнению, шутка воспроизводит попытку носителя языка объясниться с тем, кто только его учит.
"Это имитирует не первобытных людей, а разговор с тем, кто плохо знает или понимает какой-то язык", – написал пользователь @lycorisredgrave.
Другие участники поделились собственными языковыми наблюдениями. Пользователь @silmoh_ рассказал, что на Черниговщине в разговорной речи до сих пор встречаются глагольные формы "попоходив" и "попопитав".
Пользователь @liubusochka связал пост с представлением о развёрнутой, образной речи коренных народов Америки. В ответ @lars_vontrier рассказал, что недавно читал антропологическое исследование о коренных народах Канады с прямыми цитатами участников.
А @o_smoliakov_ обыграл сам формат коротких фраз и пошутил о читателе, который предпочёл длинному тексту видео в TikTok.
"Человек начал читать. Много текста. Человек смотреть TikTok", – написал @o_smoliakov_.
Ранее "Телеграф" писал, как на самом деле говорят на "бульон". Кухонная история вызвала обсуждение, а словарь объясняет разницу между похожими словами.