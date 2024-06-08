НАТО хоче створити посаду спецпредставника з питань України: чим він буде займатися

Завданням нового спецпредставника НАТО буде координація підтримки України з боку Альянсу

НАТО планує посилити довгострокові зобов'язання перед Україною, яка відбиває атаку російських терористів, попри істерики Росії щодо "ескалації" конфлікту". В рамках посилення Альянс планує створити посаду "старшого цивільного представника" з питань України.

Про це пише видання Foreign Policy із посиланням на західних чиновників та конгресменів США. Зазначається, що план, якщо його затвердять, буде презентований на саміті НАТО у Вашингтоні в липні.

Завданням нового спецпредставника НАТО буде координація підтримки України з боку Альянсу, в тому числі військової допомоги від різних країн. Також створення посади стане політичним сигналом для України та для Росії – це буде демонстрація того, що Альянс прихильний до ідеї боротьби з російським терористичним режимом.

Видання зазначає, що рішення значно прискорить підготовку та оснащення українських військ. Проте це також збільшує ризик конфронтації західних держав з Росією, яка може перерости у відкриту війну та, зрештою, у ядерний конфлікт. Окрім того, чиновники НАТО також розійшлися в оцінках ідеї. Дехто вважає створення нової посади частиною ширшої підтримки України з боку Альянсу, проте інші кажуть, що це частина урізаного функціонала: головну мету України, стати членом НАТО, вона не замінить.

"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося вручити", – визнав один з чиновників у розмові з виданням.

Як писав "Телеграф", генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від ідеї створення п'ятирічного фонду допомоги Україні, у якому повинні були зібрати 100 мільярдів доларів. Причиною відмови від ініціативи став спротив деяких членів НАТО, які відмовлялися фінансувати фонд.

Також Україна під час саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року не отримає запрошення до НАТО. Саміт замість цього зосередиться відразу на трьох важливих питаннях, які пов'язані з Україною.