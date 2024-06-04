Байден розповів, яким бачить закінчення війни РФ проти України та чому США проти членства Києва в НАТО

Американський лідер окреслив країни, які можуть постраждати від російської агресії

Президент США Джо Байден розповів, яким, на його думку, має бути мир в Україні. Він зазначив, що якщо Росії вдасться виграти цю війну, то в небезпеці будуть країни Балтії й не тільки.

Про це американський президент розповів в інтерв’ю Time. Він також висловився щодо того, чому США не готові запрошувати Україну до НАТО.

За словами Байдена, перемога України не залежить від її членства у НАТО. Союзникам потрібно продовжувати підтримувати нашу країну зброєю та фінансами, щоб не допустити виграшу Росії.

"Мир (в Україні — ред.) виглядає як забезпечення того, щоб Росія ніколи, ніколи, ніколи не окупувала Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає, що Україна буде частиною НАТО. Це означає, що у нас є стосунки з ними, як і з іншими країнами, де ми поставляємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але, якщо ви помітили, я сказав, що не готовий підтримати натовізацію України", — сказав президент США.

Байден додав, що місяць провів в Україні, бувши на посаді сенатора та віцепрезидента. І в країні існувала "значна корупція", і цю обставину він назвав вкрай важкою. Ймовірно, у тому числі й цей чинник ускладнює вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Але якщо союзники відвернуться від нашої країни зараз, то президент РФ Володимир Путін може розширити свою війну на інші країни.

"Суть у тому, що якщо ми колись дозволимо Україні впасти, згадайте мої слова: ви побачите, як піде Польща. Ви побачите, що всі ці країни вздовж фактичного кордону з Росією, від Балкан та Білорусії, вони (росіяни – ред.) збираються зробити своїми", — сказав президент США.

Водночас він уточнив, у якому разі США можуть опинитися "на слизькому шляху до війни" України з Росією з огляду на нинішню ситуацію.

"Ми опинимося на слизькій доріжці війни, якщо не зробимо щось по Україні. Цього просто не буде… у будь-якому випадку…", — резюмував Джо Байден.

Також "Телеграф" розповідав про те, на що готові піти США заради України. В адміністрації Байдена розглядають досить сміливі кроки.