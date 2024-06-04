Послужить мостом до членства в НАТО: у США дали чітку відповідь, що отримає Україна на саміті у липні

Саміт пройде у липні у США

На саміті НАТО у Вашингтоні у липні Альянс планує запропонувати Україні пакет допомоги з безпеки. У той же час НАТО не задовольнить прохання Києва про членство на тлі російського вторгнення.

Як пише Defense News, посол США в НАТО Джуліанна Сміт повідомила, що на додаток до оголошення про пакет допомоги близько 32 країн уклали низку двосторонніх угод про підтримку України до саміту. За її словами, 13 із них уже завершено.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною пакету буде формулювання, яке ми використовуватимемо для опису прагнень України до членства у самій декларації", — розповіла дипломат.

За її словами, частково це буде інституціоналізація двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні. Також йтиметься про передачу її під командування НАТО.

"Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні та забезпеченням того, що ми пошлемо сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не подінеться", — додала Сміт.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вашингтоні буде присвячений 75-річчю альянсу. Він відбудеться у липні 2024 року. Планується, що на ньому обговорюватимуться способи реагування на основні загрози Альянсу, а також план його діяльності на кілька років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами спікера Держдепартаменту США Метью Міллера, на липневому саміті Україна не отримає очікуваного запрошення до НАТО. Усі 32 країни-члени відіграватимуть певну роль у прийнятті цього рішення.