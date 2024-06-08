НАТО хочет создать должность спецпредставителя по Украине: чем он будет заниматься
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Задачей нового спецпредставителя НАТО станет координация поддержки Украины со стороны Альянса
НАТО планирует усилить долгосрочные обязательства перед Украиной, отражающей атаку российских террористов, несмотря на истерики России по поводу "эскалации" конфликта. В рамках усиления Альянс планирует создать должность "старшего гражданского представителя" по Украине.
Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на западных чиновников и конгрессменов США. Отмечается, что план, если его утвердят, будет представлен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.
Задачей нового спецпредставителя НАТО станет координация поддержки Украины со стороны Альянса, в том числе военной помощи от разных стран. Также создание должности станет политическим сигналом для Украины и России – это будет демонстрация того, что Альянс привержен идее борьбы с российским террористическим режимом.
Издание отмечает, что решение значительно ускорит подготовку и оснащение украинских войск. Однако это также увеличивает риск конфронтации западных государств с Россией, которая может перерасти в открытую войну и, наконец, в ядерный конфликт. Кроме того, чиновники НАТО также разошлись в оценках идеи. Некоторые считают создание новой должности частью более широкой поддержки Украины со стороны Альянса, однако другие говорят, что это часть урезанного функционала: главную цель Украины стать членом НАТО она не заменит.
"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся вручить", – признал один из чиновников в разговоре с изданием.
Как писал "Телеграф", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от идеи создания пятилетнего фонда помощи Украине, в котором должны были собрать 100 миллиардов долларов. Причиной отказа от инициативы стало сопротивление некоторых членов НАТО, отказавшихся финансировать фонд.
Также Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года не получит приглашение в НАТО. Саммит вместо этого сосредоточится сразу на трех важных вопросах, связанных с Украиной.