НАТО хочет создать должность спецпредставителя по Украине: чем он будет заниматься

Задачей нового спецпредставителя НАТО станет координация поддержки Украины со стороны Альянса

НАТО планирует усилить долгосрочные обязательства перед Украиной, отражающей атаку российских террористов, несмотря на истерики России по поводу "эскалации" конфликта. В рамках усиления Альянс планирует создать должность "старшего гражданского представителя" по Украине.

Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на западных чиновников и конгрессменов США. Отмечается, что план, если его утвердят, будет представлен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

Задачей нового спецпредставителя НАТО станет координация поддержки Украины со стороны Альянса, в том числе военной помощи от разных стран. Также создание должности станет политическим сигналом для Украины и России – это будет демонстрация того, что Альянс привержен идее борьбы с российским террористическим режимом.

Издание отмечает, что решение значительно ускорит подготовку и оснащение украинских войск. Однако это также увеличивает риск конфронтации западных государств с Россией, которая может перерасти в открытую войну и, наконец, в ядерный конфликт. Кроме того, чиновники НАТО также разошлись в оценках идеи. Некоторые считают создание новой должности частью более широкой поддержки Украины со стороны Альянса, однако другие говорят, что это часть урезанного функционала: главную цель Украины стать членом НАТО она не заменит.

"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся вручить", – признал один из чиновников в разговоре с изданием.

Как писал "Телеграф", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от идеи создания пятилетнего фонда помощи Украине, в котором должны были собрать 100 миллиардов долларов. Причиной отказа от инициативы стало сопротивление некоторых членов НАТО, отказавшихся финансировать фонд.

Также Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года не получит приглашение в НАТО. Саммит вместо этого сосредоточится сразу на трех важных вопросах, связанных с Украиной.