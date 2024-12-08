У Верховній Раді знайшли спосіб, як боротись з монополістами у торгівлі ліками

В Раді запропонували дві зміни, які допоможуть урегулювати ціни на ліки в Україні

Левова частка вітчизняного ринку лікарських засобів (майже 90%) контролюється двома фірмами — ТОВ "Бадм" та СП "Оптіма-Фарм ЛТД", які, відповідно, можуть не лише диктувати умови формування торгівельних націнок, а й встановлювати які завгодно ціни.

Про це повідомив експерт з економічних та політичних питань, кандидата наук з державного управління Юрій Гаврилечко.

За його словами, ринок ліків є досить об’ємним і зростає попри війну. Два роки поспіль ринок стабільно зростає і цього року може вийти на рекорд в $4,4 – 4,8 млрд, зазначає експерт.

"Ситуацією на фармринку зацікавилась й Верховна Рада. В межах виконання наглядової функції парламенту після того, як Юлія Тимошенко очолила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань лікування та реабілітації наших поранених, нею було ініційоване розслідування щодо цін на ліки, що у наших аптеках значно вищі ніж в європейських — і домоглась організації спеціальної парламентської слідчої комісії і з цього питання. Нагадаю, що парламентська ТСК може працювати набагато оперативніше за АМКУ. І перші наслідки її роботи вже є. Так наразі у Верховну Раду внесено правки до законопроєкту №11493, які є результатом роботи цієї комісії", — зазначає експерт.

За його словами, "ціна питання" 170-180 млрд грн на рік. Для порівняння ескадрилья із 6 французьких "Міражів", коштує вдесятеро менше. Тобто, якщо за результатами роботи АМКУ, ТСК та змін до законодавства вивільниться лише 10% коштів з надприбутків дистрибʼюторів-посередників, то в Україні може з’явитись ще одна ескадрилья сучасних винищувачів.

Експерт також пояснив, які зміни пропонує внести до законопроєкту парламентська ТСК:

закупівля одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків обмежується лише 20% обсягу від його повного виробництва (це дозволить зайти на ринок новим логістичним кампаніям, підвищить конкуренцію та сприятиме ліквідації надмірних маркетингових "заохочень");

на ринок допускатимуться ліки із сертифікатами якості Великої Британії, Канади, Євросоюзу та США без додаткової реєстрації (це розширить асортимент, знизить ціни, зробить медпрепарати доступними).

"Не важко спрогнозувати, що в понеділок, 9 грудня, на засіданні профільного медичного комітету в парламенті ці правки до законопроєкту фарммафія буде "валити", а відтак реформа по демонополізації та детінізації фармринку, може "загальмувати". Але якщо ці правки до закону про лікарські засоби все-таки внесуть до сесійної зали, а потім проголосують, то вже якраз під новорічну ялинку ціни на ліки мають піти вниз", — додає експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко ініціювала в парламенті створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників в торгівлі ліками.

Як відомо Тимошенко заявляла, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.