Варто зробити запаси риби до свят? Експерт дав прогноз
Це дуже корисний продукт, який добре мати під рукою завжди
Вартість риби в Україні залишається досить стабільною, дорожчає лише скумбрія. Проте є сенс зробити запас риби до зимових свят.
Що треба знати:
- Ціни на рибну продукцію залишаються досить стабільними, однак на них можуть вплинути несприятливі фактори
- Експерти радять за можливістю зробити невеликі запаси риби, адже це смачний та корисний продукт
- Риба містить легкозасвоюваного білок, жирні кислоти омега-3, а також вітаміни та мікроелементи
За наявності місця у морозилці, варто зробити "стратегічний запас" риби, яка є корисним продуктом. Таку пораду дав очільник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний.
В цілому ціни на рибу залишаються відносно стабільними, хоча й вищими, ніж рік тому. Однак в умовах війни на вартість можуть вплинути нові блекаути, зміни курсу валюти чи логістичні проблеми. Але галузь адаптується до нових реалій, і різкого стрибка цін експерти не чекають.
Яка риба найбільш корисна
Найкориснішою вважається жирна риба з високим вмістом омега-3: лосось, скумбрія, сардини та оселедець. Ці види риби є відносно доступними та містять найбільшу кількість корисних жирних кислот.
Це гарна альтернатива м'ясу, — додав експерт
Для тих, хто хоче уникнути зайвих калорій, найкращим вибором буде біла риба — хек, тріска чи мінтай. В них менше омега-3, але це чудове джерело легкозасвоюваного білка, вітамінів групи B, а також мінералів (йод, фосфор, селен, кальцій, залізо).
