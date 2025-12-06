Варто зробити запаси риби до свят? Експерт дав прогноз

Це дуже корисний продукт, який добре мати під рукою завжди

Вартість риби в Україні залишається досить стабільною, дорожчає лише скумбрія. Проте є сенс зробити запас риби до зимових свят.

Що треба знати:

Ціни на рибну продукцію залишаються досить стабільними, однак на них можуть вплинути несприятливі фактори

Експерти радять за можливістю зробити невеликі запаси риби, адже це смачний та корисний продукт

Риба містить легкозасвоюваного білок, жирні кислоти омега-3, а також вітаміни та мікроелементи

За наявності місця у морозилці, варто зробити "стратегічний запас" риби, яка є корисним продуктом. Таку пораду дав очільник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний.

В цілому ціни на рибу залишаються відносно стабільними, хоча й вищими, ніж рік тому. Однак в умовах війни на вартість можуть вплинути нові блекаути, зміни курсу валюти чи логістичні проблеми. Але галузь адаптується до нових реалій, і різкого стрибка цін експерти не чекають.

Яка риба найбільш корисна

Найкориснішою вважається жирна риба з високим вмістом омега-3: лосось, скумбрія, сардини та оселедець. Ці види риби є відносно доступними та містять найбільшу кількість корисних жирних кислот.

Це гарна альтернатива м'ясу, — додав експерт

Для тих, хто хоче уникнути зайвих калорій, найкращим вибором буде біла риба — хек, тріска чи мінтай. В них менше омега-3, але це чудове джерело легкозасвоюваного білка, вітамінів групи B, а також мінералів (йод, фосфор, селен, кальцій, залізо).

