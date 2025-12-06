Рус

Варто зробити запаси риби до свят? Експерт дав прогноз

Олена Руденко
Рибний магазин Новина оновлена 06 грудня 2025, 14:16
Рибний магазин. Фото Колаж "Телеграф"

Це дуже корисний продукт, який добре мати під рукою завжди

Вартість риби в Україні залишається досить стабільною, дорожчає лише скумбрія. Проте є сенс зробити запас риби до зимових свят.

Що треба знати:

  • Ціни на рибну продукцію залишаються досить стабільними, однак на них можуть вплинути несприятливі фактори
  • Експерти радять за можливістю зробити невеликі запаси риби, адже це смачний та корисний продукт
  • Риба містить легкозасвоюваного білок, жирні кислоти омега-3, а також вітаміни та мікроелементи

За наявності місця у морозилці, варто зробити "стратегічний запас" риби, яка є корисним продуктом. Таку пораду дав очільник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний.

В цілому ціни на рибу залишаються відносно стабільними, хоча й вищими, ніж рік тому. Однак в умовах війни на вартість можуть вплинути нові блекаути, зміни курсу валюти чи логістичні проблеми. Але галузь адаптується до нових реалій, і різкого стрибка цін експерти не чекають.

Яка риба найбільш корисна

Найкориснішою вважається жирна риба з високим вмістом омега-3: лосось, скумбрія, сардини та оселедець. Ці види риби є відносно доступними та містять найбільшу кількість корисних жирних кислот.

Це гарна альтернатива м'ясу, — додав експерт

Для тих, хто хоче уникнути зайвих калорій, найкращим вибором буде біла риба — хек, тріска чи мінтай. В них менше омега-3, але це чудове джерело легкозасвоюваного білка, вітамінів групи B, а також мінералів (йод, фосфор, селен, кальцій, залізо).

