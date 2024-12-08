В Верховной Раде нашли способ, как бороться с монополистами в торговле лекарствами

В Раде предложили два изменения, которые помогут урегулировать цены на лекарства в Украине

Львиная доля отечественного рынка лекарственных средств (почти 90%) контролируется двумя фирмами — ООО "Бадм" и СП "Оптима-Фарм ЛТД", которые, соответственно, могут не только диктовать условия формирования торговых наценок, но и устанавливать какие угодно цены.

Об этом сообщил эксперт по экономическим и политическим вопросам, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.

По его словам, рынок лекарств достаточно объемен и растет, несмотря на войну. Два года подряд рынок стабильно растет, и в этом году может выйти на рекорд в $4,4 – 4,8 млрд, отмечает эксперт.

"Ситуацией на фармрынке заинтересовалась и Верховная Рада. В рамках выполнения надзорной функции парламента после того, как Юлия Тимошенко возглавила временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам лечения и реабилитации наших раненых, ею было инициировано расследование цен на лекарства, которые в наших аптеках значительно выше, чем у европейских, и добилась организации специальной парламентской следственной комиссии и по этому вопросу. Напомню, что парламентская ВСК может работать намного оперативнее, чем АМКУ. И первые последствия ее работы уже есть. Так, сейчас в Верховную Раду внесены правки в законопроект №11493, которые являются результатом работы этой комиссии", — отмечает эксперт.

По его словам, "цена вопроса" 170-180 млрд грн в год. Для сравнения, эскадрилья из 6 французских "Миражей" стоит в десять раз меньше. То есть, если по результатам работы АМКУ, ВСК и изменений в законодательство высвободится всего 10% средств сверхприбылей дистрибьюторов-посредников, то в Украине может появиться еще одна эскадрилья современных истребителей.

Эксперт также пояснил, какие изменения предлагает внести в законопроект парламентская ВСК:

закупка одного препарата у одного отечественного производителя лекарства ограничивается лишь 20% объема от его полного производства (это позволит зайти на рынок новым логистическим кампаниям, повысит конкуренцию и будет способствовать ликвидации чрезмерных маркетинговых "поощрений");

на рынок будут допускаться лекарства с сертификатами качества Великобритании, Канады, Евросоюза и США без дополнительной регистрации (это расширит ассортимент, снизит цены, сделает медпрепараты доступными).

"Не трудно спрогнозировать, что в понедельник, 9 декабря, на заседании профильного медицинского комитета в парламенте эти правки к законопроекту фарммафия будет "валить", а следовательно реформа по демонополизации и детенизации фармрынка может "затормозить". Но если эти правки к закону о лекарственные средства все-таки внесут в сессионный зал, а затем проголосуют, то уже как раз под новогоднюю елку цены на лекарства должны пойти вниз", — добавляет эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами.

Как известно, Тимошенко заявляла, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.