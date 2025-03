Більшість експертних прогнозів щодо відключень узимку виявилися обманом – ЗМІ

Українська енергосистема витримала зиму без масштабних відключень, попри численні прогнози експертів, які пророкували тривалі блекаути

Видання "Подробиці" у своєму матеріалі "Серпом по експертах: ТОП найбільш зашкварних тверджень про українську енергетику" зібрало найгучніші заяви, що виявилися далекими від реальності.

Зокрема, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попереджав про можливий "тотальний блекаут", який міг би залишити країну без світла на кілька днів. Експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна прогнозувала жорсткі графіки відключень, за яких українці могли залишатися без електроенергії до 20 годин на добу. Схожі прогнози робила і Вікторія Войціцька, заявляючи, що у випадку продовження атак українці матимуть світло лише 4–5 годин на день.

Серед тих, хто поширював апокаліптичні сценарії, також були народна депутатка Інна Совсун, яка заявляла, що житловий фонд отримає значно менше електроенергії, ніж передбачалося, та Лана Зеркаль, яка говорила про можливі 16–18-годинні відключення. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко передбачав найгірший сценарій, за яким світло могло б зникати на 12 годин щодня.

Журналісти також звернули увагу на роль активістів, зокрема Юрія Ніколова та Віталія Шабуніна, які з літа заявляли, що відключення будуть "мінімум 8 годин на добу", і закликали українців розраховувати лише на себе.

Окрім українських експертів, паніку підігрівали міжнародні ЗМІ. Financial Times, The Guardian, The Washington Post та Politico поширювали прогнози про катастрофічну енергетичну ситуацію в Україні, яка могла б призвести до гуманітарної кризи.

Як зазначають "Подробиці", зима показала, що ці прогнози були суттєво перебільшеними. Попри постійні атаки на енергосистему, енергетики змогли стабілізувати ситуацію, а масові відключення так і не стали реальністю. Це підтверджує, що багато заяв експертів були або помилковими, або свідомо роздували страхи серед населення.

Нагадаємо, за результатами соціологічного дослідження "Енергетична ситуація в Україні: очікування, виклики та перспективи", проведеного групою Рейтинг на початку лютого, 69% респондентів вважають дії влади у сфері енергетики ефективними, тоді як у жовтні 2024 року цей показник був нижчим.

При цьому 62% громадян зазначили, що ситуація з енергопостачанням краща, ніж вони очікували, ще 32% вважають її очікуваною. Лише 5% українців заявили, що ситуація з енергозабезпеченням погіршилася.