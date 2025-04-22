Над Україною знову кружляв літак. Експерт розкрив деталі та розвіяв фейки про нього (відео)

Назвав найімовірнішу ціль польотів

Над Україною знову зафіксували політ літака, але це був не шведський розвідувальник Saab 340 AEW&C. Ймовірніше йдеться про борт Ан-26РТ, який проводив аеронавігаційні роботи.

Як повідомляють джерела "Телеграфу" цей борт фіксували у небі і 22 квітня. За словами військового експерта Михайла Жирохова, передає NV, ці польоти можуть свідчити про підготовку до запуску аеропорту Львова.

"Абсолютно точно, на жаль, це не Saab, на який всі очікують. Судячи з маршруту, з висоти і деяких інших характеристиках, це Ан-26РТ, який проводив аеронавігаційні роботи щодо аеропорту Львів. Такі роботи для налаштування радіотехнічних засобів аеропорту здійснюються час від часу", — сказав експерт.

На його думку, зафіксований українцями борт може свідчити про підготовку аеропорту Львова до роботи в тестовому режимі. Спочатку там ймовірніше будуть здійснюватись лише комерційні рейси.

"Якщо дивитися на маршрут, на ті елементи, які виконував цей літак (який, до речі, на Flightradar24 не був підписаний, там тільки позивний був), це все більше схоже саме на це", — каже Жирохов.

Додамо, що у мережі вже показали відео прольоту літака над Львівщиною, що підтверджує правдивість події. Адже ймовірність того, що це черговий збій радарів була.

Раніше "Телеграф" розповідав, що радар засік над Україною турецький літак.