"Полісся" — "Шахтар": онлайн-трансляція півфіналу Кубка України (відео)

Велика гра пройде у Житомирі

У середу, 23 квітня, у Кубку України-2025 визначаться усі фіналісти. У півфіналі зіграють 3 команди Української прем’єр-ліги ("Полісся", "Шахтар" та "Динамо") та представник Першої Ліги ("Буковина").

На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу 1/2 фіналу КУ "Полісся" — "Шахтар". Початок гри о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція півфіналу Кубка України "Полісся" — "Шахтар":

"Полісся" — "Шахтар" — 1-й тайм

"Полісся" — "Шахтар" — 2-й тайм

Додамо, що організатор трансляції, ФК Полісся, також випустить у прямому етері передматчеву студію та післяматчевий аналіз зустрічі.

"Полісся" — "Шахтар" — студія перед матчем

"Полісся" — "Шахтар" — аналіз матчу

Де і коли дивитися матч "Полісся" — "Шахтар":

Гра "Полісся" — "Шахтар" відбудеться у Житомирі. У прямому етері в Україні та світі поєдинок буде доступним для перегляду на YouTube-каналі "ФК Полісся Житомир".

Прогноз букмекерів на матч "Полісся" — "Шахтар":

На думку фахівців, гірники є беззаперечними фаворитами зустрічі, попри те, що проведуть гру в гостях. На вихід донеччан у фінал турніру аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,27. Подібний успіх "Полісся" менш ймовірний — коефіцієнт 2,91. До речі, Вовки – дуже незручний суперник для "Шахтаря". Донецький клуб жодного разу не вигравав "Полісся" в офіційних матчах (4 поразки та 1 нічия).

Востаннє "Шахтар" та "Полісся" перетиналися у першому колі УПЛ 2024/25. 15 грудня 2024 року Вовки мінімально здолали Гірників — 1:0.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є "Шахтар". Гірники пробилися до 1/2 КУ-2025, мінімально обігравши "Олександрію" (1:0). В іншому півфіналі зіграють "Динамо" та "Буковина". Перед цією грою спалахнув скандал, адже першоліговій команді заборонили грати вдома.