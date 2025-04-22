Два шлюби і пʼятеро дітей: що відомо про особисте життя Василя Вірастюка

Торік чоловік став багатодітним батьком

Сьогодні, 22 квітня, день народження святкує Василь Вірастюк — відомий український важкоатлет, заслужений майстер спорту, народний депутат і володар титулу "Найсильніша людина світу", який здобув у 2004 році. Йому виповнюється 51 рік. Спортсмен має не менш насичене особисте життя, до якого прикута увага ЗМІ.

"Телеграф" розкаже про особисте життя та дітей спортсмена, а також чи перебуває він у шлюбі зараз.

Що відомо про особисте життя Василя Вірастюка

Першою дружиною спортсмена була чемпіонка України з фітнесу Світлана Забіяка. Вони побралися у 2003 році. Їх об'єднувало професійне захоплення спортом. У подружжя народився син Адам.

Утім, у 2006 році сталася трагедія. Світлана загинула на гірськолижному курорті у Туреччині через снігову лавину. Василь розповідав, що складно переживав втрату дружини: зловживав алкоголем і навіть хотів померти.

Вірастюк з першою дружиною Світланою, фото з мережі

Зараз Адаму 21 рік. У 2017 році він брав участь у програмі "Розсміши коміка", де виграв 50 тисяч гривень. Пізніше хлопець почав випускати пісні з нецензурною лексикою.

Син Вірастюк виступав у програмі "Розсміши коміка"

Син Вірастюк - Адам, фото з його соцмереж

Вдруге Василь одружився з співробітницю фармацевтичної компанії — Інною. Вона одразу його зачепила своєю красою. Василь дізнався, що в той день Інна святкувала день народження, тож їй привіз їй букет червоних троянд. Згодом у них почалися стосунки.

Василь та Інна повінчалися у Києво-Печерській лаврі. Весілля було у традиційному українському стилі у столичному ресторані. У подружжя з'явилось двоє дітей — Олег та Олександр.

Вірастюк з дружиною Інною та дітьми, фото з мережі

У 2010 році подружжя потрапило у страшну ДТП. Василь не постраждав, а Інна отримала важку травму голови, що призвело до II групи інвалідності. Після інциденту у жінки почали траплятися напади, а також погіршилась пам'ять.

"Після ДТП Інна отримала II групу інвалідності. З таким діагнозом їй не можна працювати за комп'ютером, читати книги, дивитися телевізор. У неї регулярно трапляються напади, про які я не хочу говорити. До аварії вона досконало знала дві мови – англійську та німецьку, а тепер вона не може запам'ятати навіть імена друзів та знайомих", — розповідав Вірастюк.

Діти та друга дружина Вірастюка - Інна, фото з мережі

Інна та Василь були у шлюбі протягом 15 років. Під час повномасштабного вторгнення жінка разом із дітьми виїхала за кордон, а Вірастюк не схвалив таку ідею. Через певний час подружжя розлучилось.

Згодом спортсмен зізнався, що почав нові стосунки, ще перебуваючи у шлюбі з Інною. Він почав спілкуватися з жінкою Іриною у 2021 році. Знайомство відбулося під час того, як Ірина попросила сфотографуватися з важкоатлетом. У 2022 році між ними почався роман.

"У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала за кордон і знаходилася там. Це зрада, абсолютно. Але я вважаю її [виїзд за кордон] теж зрадою, тому що зробила по-своєму. Можна було б щось говорити, якби ми проживали у Бородянці чи у Броварах. Тоді окей, ми рятуємо дітей. Але не в такому випадку", — казав Василь.

Вірастюк почав стосунки з жінкою Іриною, фото з мережі

У 2023 році Ірина народила сина Володимира, а через рік — Ярослава. Так Василь став багатодітним батьком. Ірина є дизайнером весільних та вечірніх суконь, а також власницею бренду Iryna Zinchenko та студії пошиття одягу. Вона є молодшою за Василя на 11 років, а також виховує дітей від попередніх шлюбів.

Обраниця Вірастюка - Ірина, фото з мережі

Вірастюк перебуває у стосунках з Іриною, фото з мережі

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