Там можуть зустрітися Зеленський і Трамп. Чи поїде Путін на похорон Папи

З початку вторгнення в Україну Путін не з'являвся у Європі

Традиційно на похороні Папи Римського присутні глави держав та світові лідери, що віддають шану понтифіку. За повідомленнями ЗМІ, президент України Володимир Зеленський планує відвідати церемонію прощання. Та Путін, схоже, побоюється візитів у Європу.

Водночас президент Росії Володимир Путін не відвідає похорон понтифіка. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передають його слова росЗМІ.

Серед високопосадовців, які підтвердили свою присутність, також буде чинний президент США Дональд Трамп. Про це американський лідер особисто повідомив у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Меланія та я поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі. Ми з нетерпінням чекаємо на це!" — написав Трамп. Видання Hindustan Times зазначає, що останнє формулювання викликало критику, оскільки звучить так, ніби президент США збирається на розважальний захід, а не на траурну церемонію. Втім, присутність Дональда Трампа та Володимира Зеленського може означати ймовірну зустріч глав двох держав.

Відсутність Путіна на церемонії може бути пов’язана із тим, що він практично не виїжджає за межі Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Причина — Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента за примусову депортацію українських дітей.

Згідно з Римським статутом, усі країни-учасниці зобов'язані заарештувати Путіна, якщо він опиниться на їхній території. Незважаючи на це, під час візиту Путіна до Монголії 2 вересня місцева влада не виконала своїх зобов'язань, порушивши міжнародне право.

Раніше "Телеграф" також писав, що Путін боїться розізлити Трампа. Союзник України вказав на важливий момент.