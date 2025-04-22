Заборона на удари по цивільним. Росія висунула вимоги Україні

У Москві зараз бачать "перешкоди" для таких контактів

У Кремлі поставили Україні умови для переговорів щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Там заявили, що перш ніж це обговорювати, Києву "необхідно зробити юридичні кроки".

Про це заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Мовляв, у Москві зараз бачать "перешкоди" для таких контактів.

"Києву за бажання вести переговори з Москвою про мораторій на удари по цивільній інфраструктурі необхідно буде зробити юридичні кроки для зняття перешкод до таких контактів", — заявив Пєсков.

Варто зазначити, що своє небажання йти на деескалацію Москва вкотре, очевидно, прикрила рішенням Ради національної безпеки та оборони України, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

При цьому, як раніше вже пояснював президент України Володимир Зеленський, українському лідеру вести переговори з Путіним не заборонено. Таким чином стає очевидним, що Росія просто шукає приводів і можливостей, щоб продовжувати свою криваву війну проти України і уникає конструктивного діалогу.

Для довідки: президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати перемир’я на 30 днів, у рамках якого буде заборонено удари по цивільним об’єктам. Путін заявив, що з цією пропозицією "слід розібратися". Київ досі чекає на відповідь від росіян.

Нагадаємо, 21 квітня президент України анонсував новий етап мирних переговорів щодо війни в Україні. 23 квітня українські представники працюватимуть у Лондоні разом із колегами з Великобританії, Франції та США.