Зеленський та Трамп зустрінуться найближчим часом? Де і коли це може статися

Ймовірно, прощання відбудеться 26 квітня

Володимир Зеленський та Дональд Трамп можуть найближчим часом зустрітися на похороні Папи Римського Франциска. Раніше президент США заявив, що він відвідає прощання, також стало відомо, що глава України також може бути присутній на ньому.

Про те, що в Офісі Президента готують візит Володимира Зеленського до Риму на прощання з понтифіком повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерело. Офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

У Ватикані поінформували, що похорон Папи Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів. Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труна буде перевезена для поховання у Папську базиліку Santa Maria Maggiore для поховання.

Якщо і Трамп і Зеленський приїдуть на прощання з Папою Франциском, не виключено, що вони зустрінуться. Офіційних зустрічей не заплановано, проте президенти можуть перетнутися під час свого перебування у Ватикані.

Варто зазначити, що відносини Зеленського та Трампа складаються дуже непросто. Зокрема наприкінці лютого, під час візиту глави України до США, між ними сталася жорстка суперечка у Білому домі.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп дивно відреагував на смерть Папи та обурив людей. Що не так з його заявою.