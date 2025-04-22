Як Трамп вибирає помічників — ексрадник президента США вказав на тривожний момент

Не в інтересах Трампа слухати Путіна, а Україну він чути не хоче

Президент США Дональд Трамп має чимало радників з різних питань, однак він дослухаються порад лише тих людей, думки яких збігаються з його особистою точкою зору. І це дозволяє ним маніпулювати.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник Дональда Трампа з національної безпеки 2018-2019 років Джон Болтон. Він пояснив, кого Трамп насправді дослухається.

Більше читайте у публікації: "Путін маніпулює Трампом, а той думає, що говорить із другом": інтерв’ю з Джоном Болтоном".

— Він слухає того, з ким погоджується в конкретний момент. Насправді один зі способів описати, як Трамп отримує поради, полягає в тому, що він говорить з великою кількістю людей, доки не знайде когось, хто з ним погодиться. Саме тому здатність Путіна маніпулювати Трампом і, на мою думку, Віткоффом, така тривожна — бо Трамп схильний довіряти тому, що каже Путін. Він, зрештою, його "друг". Хіба ваш друг не говорить вам правду?, — поставив риторичне запитання політичний експерт.

А спецпосланних Трампа Стів Віткофф не знає достатньо, щоб розрізнити правду і брехню, вважає Болтон.

— Тому потрібно знайти способи переконати Трампа, що Путін не говорить йому те, що обов'язково в інтересах Америки. Ми знаємо, що це не в інтересах України, але потрібно переконати Трампа, що слухати Путіна не в його інтересах також, — каже експерт з нацбезпеки.

На його думку, президент Володимир Зеленський доклав чимало зусиль, щоб донести до Трампа розуміння причин цієї війни, історії та реальності.

— Інші теж пробували — на жаль, поки без особливого успіху. Можливо, якби хтось зміг переконати Ілона Маска, що Україна бореться за законні інтереси, за те, щоб бути вільною і незалежною, це мало б вплив. Але Трампа оточують люди, які мало що знають про регіон, його історію, та бачать як тягар, від якого США нічого не отримують.

Коли намагаєшся пояснити, чому стримування неспровокованої агресії в центрі Європи — в інтересах Америки, — це просто пролітає повз їхні голови, — підсумував Джон Болтон.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чого чекати від "розчарованого" Трампа.