Харків посеред дня атакував рій "шахедів": всі подробиці (оновлено)

Усіх просять залишатися у безпечних місцях до відповідного розпорядження

Вдень 22 квітня росіяни атакували Харків дронами "шахед". У місті зафіксовано прильоти.

Інформацію про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер міста Ігор Терехов. За його словами, у місті пролунала серія вибухів.

Оновлено: голова Харківської ОВ Олег Синєгубов говорить про сімох постраждалих.

За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів. Атака продовжується. Під ударами опинилися чотири райони Харкова. Інформація про наслідки уточнюється.

За даними моніторингових Telegram-каналів, Харків оточують із різних боків 18 "шахедів". При цьому в місті зараз триває повітряна тривога. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомляє про прильоти у Салтівському та Новобаварському районах.

Усіх просять залишатися у укриттях до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 22 квітня росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Внаслідок цього сильно постраждав житловий дев’ятиповерховий будинок. Відомо про, попередньо, 13 постраждалих, серед яких є двоє дітей. Також голова Запорізької ОВ повідомив, що є загибла жінка. Медики намагалися до останнього врятувати її життя. Опубліковано перші фото та відео з місця атаки.