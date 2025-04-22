Ціни стартують від 120 гривень. Бюджетне житло в Одесі на вихідні

Приїхавши на відпочинок, треба не забувати про правила безпеки, адже росіяни продовжують обстрілювати мирні міста

Винайняти житло подобово в Одесі можна за дуже помірні гроші. Є варіанти як у хостелах, так і квартири.

"Телеграф" розповідає про бюджетне житло в Одесі. Ціни стартують від 120 гривень.

Хоча пляжний сезон ще не розпочато, а Одесу, як і інші міста України, регулярно обстрілюють росіяни, інколи просто необхідно "змінити картинку". Коротенька подорож на вікенд подарує нові враження та допоможе позбутися стресу. Одеса — неймовірне місто на чорноморському узбережжі України, яке зберегло один з найбільших історичних центрів серед міст сучасної України.

Бюджетне житло в Одесі на вихідні у хостелах

Найдешевший варіант поселення, що ми знайшли — хостел за 120 гривень на добу. Орендодавці презентують його як "комфорт". Хостел розташований у центрі Одеси, поруч залізничний вокзал, повідомляється на одному з популярних сайтів оголошень. За 120 гривень можна отримати ліжко у кімнаті на 8 людей. Санвузол на поверсі. Є інтернет. Стійка реєстрації працює цілодобово.

В іншому хостелі ціна на проживання у восьмимісній кімнаті — 150 гривень. Там є також двомісні номери з окремими ліжками, номери до 6 місць, та навіть апартаменти.

Хостел на березі моря з усіма зручностями пропонують орендувати за 250 гривень на добу. Щоправда, там можна винаймати житло мінімум на три ночі. Кімната чотиримісна, санвузол також на поверсі. Є також великі восьмимісні кімнати. Можна проживати з домашніми тваринами.

Бюджетне житло в Одесі на вихідні у квартирах

Найдешевша квартира — 230 гривень на добу. Вона розташована в Аркадії та, як йдеться в оголошенні чиста та затишна. Одна кімната, "хрущовка", кількість спальних місць — чотири.

Смарт-квартиру в одному з найбезпечніших районів Одеси — на захід узбережжям, здають за 300 гривень на добу. Там два спальних місця, можуть поставити дитяче ліжко. Санвузол сумісний.

За двокімнатну квартиру (розміщення 2+2) в Аркадії просять 490 гривень за добу. Шагова близкізть до моря, паркова зона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі здають квартиру у "царському будинку" ("Царськими" називаються будинки, збудовані ще до революції 1917 року). Наймачам пропонують цілих дві кімнати, проте без нюансів не обійшлося.