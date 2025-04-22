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Ціни стартують від 120 гривень. Бюджетне житло в Одесі на вихідні

Автор
Олена Руденко
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Житло можна зняти за помірні гроші
Житло можна зняти за помірні гроші. Фото Колаж "Телеграф"

Приїхавши на відпочинок, треба не забувати про правила безпеки, адже росіяни продовжують обстрілювати мирні міста

Винайняти житло подобово в Одесі можна за дуже помірні гроші. Є варіанти як у хостелах, так і квартири.

"Телеграф" розповідає про бюджетне житло в Одесі. Ціни стартують від 120 гривень.

Хоча пляжний сезон ще не розпочато, а Одесу, як і інші міста України, регулярно обстрілюють росіяни, інколи просто необхідно "змінити картинку". Коротенька подорож на вікенд подарує нові враження та допоможе позбутися стресу. Одеса — неймовірне місто на чорноморському узбережжі України, яке зберегло один з найбільших історичних центрів серед міст сучасної України.

Бюджетне житло в Одесі на вихідні у хостелах

Найдешевший варіант поселення, що ми знайшли — хостел за 120 гривень на добу. Орендодавці презентують його як "комфорт". Хостел розташований у центрі Одеси, поруч залізничний вокзал, повідомляється на одному з популярних сайтів оголошень. За 120 гривень можна отримати ліжко у кімнаті на 8 людей. Санвузол на поверсі. Є інтернет. Стійка реєстрації працює цілодобово.

В іншому хостелі ціна на проживання у восьмимісній кімнаті — 150 гривень. Там є також двомісні номери з окремими ліжками, номери до 6 місць, та навіть апартаменти.

Хостел на березі моря з усіма зручностями пропонують орендувати за 250 гривень на добу. Щоправда, там можна винаймати житло мінімум на три ночі. Кімната чотиримісна, санвузол також на поверсі. Є також великі восьмимісні кімнати. Можна проживати з домашніми тваринами.

Бюджетне житло в Одесі на вихідні у квартирах

Найдешевша квартира — 230 гривень на добу. Вона розташована в Аркадії та, як йдеться в оголошенні чиста та затишна. Одна кімната, "хрущовка", кількість спальних місць — чотири.

Смарт-квартиру в одному з найбезпечніших районів Одеси — на захід узбережжям, здають за 300 гривень на добу. Там два спальних місця, можуть поставити дитяче ліжко. Санвузол сумісний.

За двокімнатну квартиру (розміщення 2+2) в Аркадії просять 490 гривень за добу. Шагова близкізть до моря, паркова зона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі здають квартиру у "царському будинку" ("Царськими" називаються будинки, збудовані ще до революції 1917 року). Наймачам пропонують цілих дві кімнати, проте без нюансів не обійшлося.

Теги:
#Одеса #Квартира #Житло #Оренда #Хостел