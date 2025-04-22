"Це ж було вже!" Ексрадник Трампа оцінив можливість виходу США з НАТО
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Трамп не розуміє суті війни Росії в Україні, каже Джо Болтон
Тривожні заяви про можливе зменшення ролі США в НАТО під час другого президентського строку Дональда Трампа є цілком виправданими. Особливо на тлі російської агресії в Україні.
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник Дональда Трампа з національної безпеки 2018-2019 років Джон Болтон. Він пояснив, чого саме хоче сам Трамп.
Більше читайте у публікації: "Путін маніпулює Трампом, а той думає, що говорить із другом": інтерв’ю з Джоном Болтоном".
— Думаю, занепокоєння цілком виправдане — Трамп цілком може вийти з НАТО, як він майже зробив під час саміту в Брюсселі 2018 року, — каже колишній радник.
На його думку, через конфлікт, який розв’язала Росія, відносини з НАТО стають ще гострішими.
— Саме тому Трамп, зокрема, виступає проти гарантій безпеки НАТО для України або її членства в Альянсі. Я вважаю, що така позиція — неправильна. Це поступка Росії, і навіть якщо ти збираєшся робити такі поступки, їх слід робити в кінці переговорів, а не на початку, — висловив переконання експерт з національної безпеки.
Це ще раз показує, що Трамп не розуміє суті цієї війни. Він просто хоче, щоб вона зникла з його порядку денного. А це означає, що йому байдуже, як вона буде вирішена. Що, очевидно, дуже небезпечно — і для безпеки США, і для України, — підсумував Джон Болтон.
Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" небезпеку зближення Москви з Пекіном.