"Це ж було вже!" Ексрадник Трампа оцінив можливість виходу США з НАТО

Трамп не розуміє суті війни Росії в Україні, каже Джо Болтон

Тривожні заяви про можливе зменшення ролі США в НАТО під час другого президентського строку Дональда Трампа є цілком виправданими. Особливо на тлі російської агресії в Україні.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник Дональда Трампа з національної безпеки 2018-2019 років Джон Болтон. Він пояснив, чого саме хоче сам Трамп.

Більше читайте у публікації: "Путін маніпулює Трампом, а той думає, що говорить із другом": інтерв’ю з Джоном Болтоном".

— Думаю, занепокоєння цілком виправдане — Трамп цілком може вийти з НАТО, як він майже зробив під час саміту в Брюсселі 2018 року, — каже колишній радник.

На його думку, через конфлікт, який розв’язала Росія, відносини з НАТО стають ще гострішими.

— Саме тому Трамп, зокрема, виступає проти гарантій безпеки НАТО для України або її членства в Альянсі. Я вважаю, що така позиція — неправильна. Це поступка Росії, і навіть якщо ти збираєшся робити такі поступки, їх слід робити в кінці переговорів, а не на початку, — висловив переконання експерт з національної безпеки.

Це ще раз показує, що Трамп не розуміє суті цієї війни. Він просто хоче, щоб вона зникла з його порядку денного. А це означає, що йому байдуже, як вона буде вирішена. Що, очевидно, дуже небезпечно — і для безпеки США, і для України, — підсумував Джон Болтон.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" небезпеку зближення Москви з Пекіном.