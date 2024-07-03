"Ти — російська свиня": у Росії боєць ММА з Азербайджану принизив суперника і викликав "виття на болотах" (відео)

Джавід Рзаєв образив Артура Кулінського і ледь не побився з ним

На турнірі поп-ММА Hardcore у Росії азербайджанець Джавід Рзаєв назвав іншого спортсмена "російською свинею". Свої слова він промовив на адресу Артура Кулінського.

Азербайджанець спробував влаштувати бійку прямо в залі для глядачів, за межами октагону. Втім розпаленого спортсмена зупинили оточуючі та охорона, повідомляє Readovka.

"Ти — маленька сучка, ти — російська свиня. Ти свинота!", — вигукнув Рзаєв, після чого зліз із рингу і пішов у бік опонента.

Цікаво, що Рзаєв не побоявся висловити все, що думає про російського бійця саме в Росії. Після цього він був покараний — ліга Hardcore усунула бійця, а Федерація боксу Росії дискваліфікувала. І це незважаючи на те, що Рзаєв за кілька годин вибачився і пояснив свій вчинок тим, що пропустив багато ударів та дав волю емоціям.

Російські "патріотичні" блогери та канали вже встигли обуритися сміливим вчинком азербайджанського бійця. Зокрема, вони обурюються і на адресу організаторів боїв, оскільки таке відбувається на турнірах організації постійно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російського бійця ММА закидали пляшками у РФ.