"Ты — русская свинья": в России боец ММА из Азербайджана унизил соперника и вызвал "вой на болотах" (видео)

Джавид Рзаев оскорбил Артура Кулинского и едва не подрался с ним

На турнире поп-ММА Hardcore в России азербайджанец Джавид Рзаев назвал другого спортсмена "русской свиньей". Свои слова он произнес в адрес Артура Кулинского.

Азербайджанец попытался устроить драку прямо в зрительном зале, за пределами октагона. Впрочем разгоряченного спортсмена остановили окружающие и охрана, сообщает Readovka.

"Ты — маленькая сучка, ты — русская свинья. Ты свинота!", — выкрикнул Рзаев, после чего слез с ринга и выдвинулся в сторону оппонента.

Примечательно, что Рзаев не побоялся высказать все, что думает о российском бойце именно в России. После этого он понес наказание — лига Hardcore отстранила бойца, а Федерация бокса России дисквалифицировала. И это несмотря на то, что Рзаев через несколько часов извинился и объяснил свой поступок тем, что пропустил много ударов и дал волю эмоциям.

Российские "патриотические" блогеры и каналы уже успели возмутиться смелым поступком азербайджанского бойца. В частности, они возмущаются и в адрес организаторов боев, так как подобное происходит постоянно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российского бойца ММА закидали бутылками в РФ.