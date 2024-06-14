Відомий спортсмен із РФ попросив Трампа зупинити вбивства в Україні: що пообіцяв політик (відео)

Трамп вважає, що зобов’язаний зупинити війну в Україні

Колишній президент США та новий кандидат на цю посаду Дональд Трамп знову заговорив про завершення війни в Україні. Цього разу він заявив, що може закінчити конфлікт між РФ та Україною до того, як вступить у посаду лідера Америки.

Про це він розповів у подкасті Impaulsive. За його словами, з таким проханням до нього звернувся ексчемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов на турнірі UFC 302 1 червня у Ньюарку.

За словами Трампа, Нурмагомедов підійшов до нього після бою та заявив, що необхідно зупинити війни. При цьому слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський боєць жодного разу публічно не говорив про війну.

"Він [Хабіб] сказав мені: "Сподіваюся, ви зможете перемогти на виборах, тому що необхідно зупинити війни, необхідно припинити вбивства". Він розумний, тому що зрозумів це. І, на мою думку, він хороший друг або був другом Путіна. Але він сказав, що вбивства необхідно припинити – і це так”, – передав його слова Трамп.

Він вкотре заявив, що зможе припинити війну Росії проти України, якщо переможе на виборах президента США. Але, як і минулого разу, не став розкривати жодних деталей або приблизних кроків.

"Думаю, я б зміг закінчити цю війну, якби я був обраним президентом. Відразу після виборів — якщо я виграю — я зупиню цю війну. Я зроблю це відразу, ще до вступу на посаду, якщо її не зупинять раніше", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп не вперше висловлюється про війну в Україні. Раніше він говорив про припинення допомоги Україні, якщо Європа не платитиме більше. На додаток до цього він пропонував замінити військову допомогу на кредит для України. Він висловив подив з приводу того, чому США дають гроші просто так і запропонував давати із позики.

Також він погрожував, що виведе США з НАТО, оскільки "Альянс мертвий". Однак пізніше він передумав, але поставив Європі умову.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський розкритикував "мирний план" Трампа. Український президент вважає, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні, а далі йтиме з війною на країни НАТО.