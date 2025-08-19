Відома українська спортсменка отримала тривалу дискваліфікацію за допінг


Українка може більше не повернутися до професійного спорту
Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, отримала 4 роки дискваліфікації за вживання допінгу. Про позитивну допінг-пробу спортсменки стало відомо у травні 2025 року.
Про це повідомляє "Суспільне Спорт". За інформацією джерела, санкції проти українки застосувала Athletics Integrity Unit — незалежна організація боротьби з допінгом у легкій атлетиці.
30-річна Марина отримала максимальний термін дискваліфікації. Бан триватиме до травня 2029 року. Бех-Романчук могла отримати меншу дискваліфікацію, проте відмовилася визнавати свою провину, при цьому не зумівши довести свою невинність. Причиною дискваліфікації названо наявність/вживання забороненої речовини (тестостерону). Крім того, спортсменка відмовилася від відкриття проби "Б".
Напередодні спортсменка опублікувала в Instagram пост, у якому повідомила, що не визнає провини, однак у неї більше немає сил, щоб боротися за своє чесне ім’я. Марина оголосила про "паузу" у кар’єрі.
Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт — це можливо. У моїй кар’єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюсь цим.
Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти — за своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині і власному здоров’ї.
Невдовзі буде оприлюднене рішення Athletics Integrity Unit, з яким я категорично не згодна. Я відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагали визнання моєї провини, бо я чесна людина і для мене важлива моя людяність та гідність.
Мені боляче від того що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування.
Розумію, що це викликає багато питань — тож незабаром я дам одне велике інтерв’ю, в якому відверто розповім усе.
А поки що я прошу про розуміння, збереження приватності та підтримку для себе та своєї сім’ї.
Дякую вам за те, що залишаєтеся поряд і поділяєте мої цінності.
Довідка: Бех-Романчук — срібна призерка чемпіонатів світу зі стрибків у довжину та потрійному стрибку, чемпіонка Європи у потрійному стрибку та віцечемпіонка Європи у стрибках у довжину, кілька разів перемагала на етапах "Діамантової ліги" (стрибки у довжину).
Нагадаємо, 2024 року травми переслідували Бех-Романчук аж до Олімпіади, де українка не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал. Під час перерви у кар’єрі Марина активно розвивала свій блог в Instagram, де за її життям стежать близько 500 тисяч людей.