Відома українська спортсменка отримала тривалу дискваліфікацію за допінг

Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт — це можливо. У моїй кар’єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюсь цим.

Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти — за своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині і власному здоров’ї.

Невдовзі буде оприлюднене рішення Athletics Integrity Unit, з яким я категорично не згодна. Я відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагали визнання моєї провини, бо я чесна людина і для мене важлива моя людяність та гідність.

Мені боляче від того що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування.

Розумію, що це викликає багато запитань — тому вже скоро я дам одне велике інтерв’ю, у якому відверто розповім усе.

А поки я прошу про розуміння, збереження приватності і підтримку для себе та своєї родини.

Дякую вам за те, що залишаєтеся поруч і поділяєте мої цінності.

