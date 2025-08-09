Версія з коровою спрацювала: двох росіян виправдали у справі про "допінг Мудрика"

Російські атлети хитромудрим способом уникли бана за допінг

Відразу два російські спортсмени уникли дискваліфікації у справі про вживання мельдонію (мілдронат). Саме ця заборонена речовина була виявлена у допінг-пробі зіркового українського футболіста Михайла Мудрика.

Росіяни змогли довести свою невинність за допомогою фантастичної версії. Про це у коментарі ТАСС розповіла начальниця відділу з обробки результатів Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Валерія Герман.

Ми мали підтверджені випадки, коли спортсмени складали позитивні допінг-проби на таку субстанцію, як мілдронат. Спортсмени зуміли довести, що вони вживали велику кількість молока, одержану, найімовірніше, від корови, якій кололи ветеринарний препарат, що містить у своєму складі мельдоній. Це нечисленні випадки у нашій практиці, два випадки були доведені. Але це все-таки рідкісні ситуації. Уявіть самі, спортсмен повинен здати допінг-пробу, а перед цим вживати велику кількість не пастеризованого молока, не менше літра на день. Далі, це молоко повинно бути отримане від корови, якій кололи цей препарат, при цьому, як правило, корів, що хворіють й одержують ліки, не доять. Повинен статися цілий ланцюжок подій. При цьому було виявлено дуже низьку концентрацію мельдонію в пробах. Валерія Герман

Нагадаємо, версія про корову з'явилася і в допінг-скандалі з Мудриком. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що у таборі збірної України Михайлу в коліно зробили ін’єкцію у вигляді стовбурових клітин "мельдонієвої" корови.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика.