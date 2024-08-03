Бех-Романчук не зуміла поборотися за медалі Олімпіади

Українка невдало провела фінальний турнір

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувається 8-й змагальний день. У секторі для стрибків у довжину пройшов фінальний турнір у потрійному стрибку за участю української легкоатлетки Марини Бех-Романчук.

За підсумками змагань, одна з головних зірок вітчизняної легкої атлетики України посіла 11-е місце. Про це повідомляє "Телеграф".

У двох спробах Марина двічі зробила заступ, а у третій показала результат 13,98 м, чого не вистачило для продовження боротьби у фіналі.

Зазначимо, Бех-Романчук повністю пропустила початок та середину сезону через травму, отриману на тренуванні. Марина є чемпіонкою Європи у потрійному стрибку, а також багаторазовою віцечемпіонкою світу у потрійному стрибку та у стрибках у довжину. До речі, вона вирішила змінити легкоатлетичну дисципліну після Олімпіади-2020. На Іграх в Токіо Бех-Романчук виступала у секторі для стрибків у довжину, де посіла 5 місце.

Марина відома не лише завдяки спорту. Українка веде блог в Instagram, де частенько радує підписників гарячими знімками.