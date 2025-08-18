В українській гімнастиці пролунав черговий скандал: Дерюгіна повідомила про новий конфлікт із Верняєвим

У чоловічій спортивній гімнастиці України продовжують вирувати пристрасті

Президентка Української федерації гімнастики (УФГ) Ірина Дерюгіна прокоментувала ситуацію у вітчизняній чоловічій спортивній гімнастиці. Річ у тому, що лідер збірної України Олег Верняєв фактично відкрито конфліктує з віцепрезиденткою УФГ Стеллою Захаровою.

Відповідний коментар Дерюгіної наводить champion. Глава УФГ підтримала Захарову, а також розповіла про новий конфлікт із Верняєвим. На цей раз гімнаст не поділив залу з Федерацією.

Буквально днями мені дзвонили з приводу зборів жіночої команди з гімнастики, вони готуються у Кончі-Заспі до Кубків світу. При цьому Олег Верняєв хоче під час проведення зборів з підготовки до Кубків світу та Олімпійських ігор провести чемпіонат міста Київ саме на цій базі, що може зірвати тренування. Це неприпустимо. Стелла цього не дозволяє, і я також. Так не можна. Ми півдня займалися цим питанням, бо це неправильно. Зал проплатили, триває тренування. Змагання не можуть там проводитись. А людина не хоче провести це в іншій залі, вона хоче робити так, як вона хоче, а це викликає негативні питання. Ірина Дерюгіна

Крім того, Дерюгіна зазначила, що Верняєв не тренувався після Олімпіади-2024, через що провалив чемпіонат Європи. Президентка УФГ також висловилася про скандал зі збірною через поведінку в німецькому готелі на ЧЄ-2025.

У мене особисто така неналежна поведінка з боку видатного українського гімнаста викликає сором. Міністерство спорту наголошує, що саме головний тренер має робити відповідні висновки у разі виникнення такого інциденту. Я вважаю інакше. Ірина Дерюгіна

Нагадаємо, пристрасті в українській чоловічій спортивній гімнастиці вирують після Олімпіади в Парижі. Першим дзвіночком став скандал із чемпіонатом України-2024, який пропустили всі провідні українські спортсмени. Журналісти провели розслідування, в якому фактично звинуватили УФГ та Захарову у розтраті коштів. Захарова в інтерв’ю "Телеграфу" прокоментувала ситуацію.

Стелла Захарова

Пізніше найкращий український гімнаст Ілля Ковтун вирішив перейти до збірної Хорватії. Тренер Іллі Ірина Горбачова натякнула на погане фінансування та конфлікт із керівництвом УФГ, Захарова у відповідь назвала дії спортсмена зрадою. У 2025 році Ілля офіційно отримав спортивне громадянство Хорватії.

Перед Євро-2025 українські гімнасти пригрозили бойкотом турніру через усунення головного тренера збірної Геннадія Сартинського. В УФГ пояснили, що тренера покарали за дисциплінарне порушення. Захарова ватажком бунту вважає Верняєва. На самому ЧЄ українські гімнасти влаштували бардак у німецькому готелі.