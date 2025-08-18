Рус

В українській гімнастиці пролунав черговий скандал: Дерюгіна повідомила про новий конфлікт із Верняєвим

Михайло Корнілов
Ірина Дерюгіна та Олег Верняєв Новина оновлена 18 серпня 2025, 16:43
Ірина Дерюгіна та Олег Верняєв. Фото Getty Images

У чоловічій спортивній гімнастиці України продовжують вирувати пристрасті

Президентка Української федерації гімнастики (УФГ) Ірина Дерюгіна прокоментувала ситуацію у вітчизняній чоловічій спортивній гімнастиці. Річ у тому, що лідер збірної України Олег Верняєв фактично відкрито конфліктує з віцепрезиденткою УФГ Стеллою Захаровою.

Відповідний коментар Дерюгіної наводить champion. Глава УФГ підтримала Захарову, а також розповіла про новий конфлікт із Верняєвим. На цей раз гімнаст не поділив залу з Федерацією.

Буквально днями мені дзвонили з приводу зборів жіночої команди з гімнастики, вони готуються у Кончі-Заспі до Кубків світу. При цьому Олег Верняєв хоче під час проведення зборів з підготовки до Кубків світу та Олімпійських ігор провести чемпіонат міста Київ саме на цій базі, що може зірвати тренування. Це неприпустимо. Стелла цього не дозволяє, і я також. Так не можна.

Ми півдня займалися цим питанням, бо це неправильно. Зал проплатили, триває тренування. Змагання не можуть там проводитись. А людина не хоче провести це в іншій залі, вона хоче робити так, як вона хоче, а це викликає негативні питання.

Ірина Дерюгіна

Крім того, Дерюгіна зазначила, що Верняєв не тренувався після Олімпіади-2024, через що провалив чемпіонат Європи. Президентка УФГ також висловилася про скандал зі збірною через поведінку в німецькому готелі на ЧЄ-2025.

У мене особисто така неналежна поведінка з боку видатного українського гімнаста викликає сором. Міністерство спорту наголошує, що саме головний тренер має робити відповідні висновки у разі виникнення такого інциденту. Я вважаю інакше.

Ірина Дерюгіна

Нагадаємо, пристрасті в українській чоловічій спортивній гімнастиці вирують після Олімпіади в Парижі. Першим дзвіночком став скандал із чемпіонатом України-2024, який пропустили всі провідні українські спортсмени. Журналісти провели розслідування, в якому фактично звинуватили УФГ та Захарову у розтраті коштів. Захарова в інтерв’ю "Телеграфу" прокоментувала ситуацію.

Стелла Захарова
Стелла Захарова

Пізніше найкращий український гімнаст Ілля Ковтун вирішив перейти до збірної Хорватії. Тренер Іллі Ірина Горбачова натякнула на погане фінансування та конфлікт із керівництвом УФГ, Захарова у відповідь назвала дії спортсмена зрадою. У 2025 році Ілля офіційно отримав спортивне громадянство Хорватії.

Перед Євро-2025 українські гімнасти пригрозили бойкотом турніру через усунення головного тренера збірної Геннадія Сартинського. В УФГ пояснили, що тренера покарали за дисциплінарне порушення. Захарова ватажком бунту вважає Верняєва. На самому ЧЄ українські гімнасти влаштували бардак у німецькому готелі.