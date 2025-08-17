Зустріч Путіна та Трампа може повернути Росію у міжнародний спорт

У МОК допустили такий сценарій, проте говорити про це поки що зарано

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прокоментував можливість повернення російських спортсменів на міжнародні турніри на тлі переговорів президентів США та Росії. Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін зустрілися на Алясці.

Відповідний коментар МОК наводить російське видання vseprosport.ru. За інформацією джерела, МОК уважно стежить за ситуацією та мирними переговорами.

Ми продовжуємо відслідковувати всі події у світі, зокрема і подію на Алясці. Можливі геополітичні зміни щодо прагнення миру згодом можуть вплинути на статус російських та білоруських атлетів. МОК

Зазначимо, за словами речника президента РФ Дмитра Пєскова під час переговорів на Алясці питання допуску російських атлетів на міжнародні змагання не обговорювалося.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість спортивних федерацій заборонила російським та білоруським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях. Пізніше МОК рекомендував допустити росіян та білорусів на турніри без прапора та гімну, це не стосується командних видів спорту та дисциплін. У результаті МОК пустив представників країн-агресорів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі. Подібне рішення очікується і щодо Олімпіади-2026.