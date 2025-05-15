Відома українська легкоатлетка провалила допінг-тест: деталі скандалу

У допінг-пробі спортсменки виявлено заборонену речовину

Популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, здала позитивну допінг-пробу. Спортсменка мала повернутися до великого спорту після тривалої перерви на етапі Діамантової ліги в Досі (Катар).

Про це повідомив офіційний сайт Athletics Integrity Unit — незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці. Марину усунули від змагань.

За інформацією джерела, Бех-Романчук порушила статті 2.1 та 2.2. У пробі Марини виявили заборонену речовину – тестостерон.

Очікувалося, що Бех-Романчук повернеться у легку атлетику у п’ятницю, 15 травня. Українка не виступала на змаганнях після Олімпійських ігор у Парижі.

Нагадаємо, 2024 року травми переслідували Бех-Романчук аж до Олімпіади-2024, де українка не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал. Під час перерви у кар’єрі Марина активно розвивала свій блог в Instagram, де за її життям стежать понад 500 тисяч людей.