Скандал на Олімпіаді: українським спортсменам поставили гостре запитання (відео)

Деякі лідери олімпійської збірної України не зуміли і близько підібратися до медалей

Титулована пара українських спортсменів Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук відвідали Український дім "Volia Space" у Парижі, де відповідали на запитання присутніх. Обидва атлети провалилися на Олімпіаді-2024: Марина через травму, а Михайло через хворобу.

Директор Українського дитячого фонду та благодійного фонду "Лідерство 100 молодих професіоналів" Роман Гайдай поставив спортсменам питання про гроші, які були витрачені на їхню підготовку. Про це повідомляє "Бомбардир".

– Хто відповідав за підготовку до олімпійського циклу? Чи відчуваєте ви відповідальність за мільйони гривень, які були витрачені на вас? У вас вкладали більше грошей, ніж в інших атлетів. Ви кажете, що вам так погано було на зборах, але інші легкоатлети не мали тієї можливості, яку мали ви – сидіти на зборах.

"Так, ви маєте рацію: на спортсменів, від яких чекали медаль, було виділено більше коштів, ніж на інших. Це нормальна система, так воно працює. І безпосередньо це торкнулося мене, тому що я – неодноразовий срібний призер ЧС, чемпіонка Європи. Відповідно, від мене чекали медаль.

По-друге, коли я говорю про те, що мені було важко на зборах, я говорю особисто за себе. Тому що я людина, яка любить свою країну, свій будинок, свій стадіон та свій манеж. Я сумувала за своїми батьками, своїм домом", — заявила Марина.

Питання не сподобалося Михайлу, який відразу почав сперечатися з Романом. У мережі думка користувачі розділилася. Дехто вважає, що питання було недоречним, а інші, що українські спортсмени мають бути готовими до гострих запитань.

Наразі на Олімпіаді в Парижі українці зуміли виграти сім медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах.