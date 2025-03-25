Українська легкоатлетка похвалилася ідеальною фігурою у бікіні (фото)

Спортсменка блискуче справляється з роботою моделі

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, порадувала свою багатотисячну армію шанувальників гарячими фото із відпочинку. Спортсменка часто радує підписників гарячими образами.

На цей раз Марина блиснула фігурою в білому бікіні. Відповідні знімки легкоатлетка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Португальські дюни", — підписала знімки Марина.

У мережі захопилися красою українки. Користувачі менш ніж за добу поставили понад 6 тисяч вподобайок під цими знімками, а чоловік Марини, плавець Роман Романчук, оцінив фото трьома "сердечками". Також шанувальники активно коментують фото: "Вогонь", "Ти прекрасна", "Схоже, ти дуже любиш пісок".

Нагадаємо, минулого року травми переслідували Бех-Романчук аж до Олімпіади у Парижі, де українка не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що у Франції стався скандал. Спортсменка веде досить популярний блог в Instagram, де за її життям стежать понад 500 тисяч людей. Крім того, легкоатлетка часто підробляє моделлю.